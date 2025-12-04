Danh ca lập dị có 9 con, 27 cháu: U80 vẫn đeo kim cương đầy người

Trong bản đồ âm nhạc Việt Nam, ít có nghệ sĩ nào lại tạo ra một dấu ấn đậm nét và gây tranh cãi nhiều như danh ca Tuấn Anh. Ông không chỉ là một giọng ca đặc biệt, mà còn là một hiện tượng văn hóa với phong cách biểu diễn lập dị, vượt ra khỏi mọi khuôn khổ truyền thống, khiến khán giả vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, và đôi khi là kinh ngạc.

Phong cách lập dị – dấu ấn không thể trộn lẫn

Tuấn Anh

Nói đến Tuấn Anh, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một nghệ sĩ sân khấu lấp lánh, đầy kịch tính. Phong cách của ông là sự pha trộn táo bạo giữa thời trang haute couture và sự nổi loạn của rockstar nhưng được thể hiện qua lăng kính của một nghệ sĩ sân khấu ca nhạc thập niên 80-90.

Tuấn Anh nổi tiếng với những bộ đồ diễn "không giống ai" như áo khoác lông vũ rực rỡ, áo jacket da đính kim sa lấp lánh, quần bó sát hoặc loe rộng và đặc biệt là những chiếc boots cao gót, cùng với mái tóc dài bồng bềnh và lối trang điểm đậm.

Mỗi lần xuất hiện, ông đều biến sân khấu thành một sàn diễn thời trang đầy màu sắc. Sự lựa chọn trang phục này không chỉ là để nổi bật mà còn thể hiện tinh thần tự do, phá cách, và không ngại thể hiện cái "tôi" độc đáo của mình.

Đi kèm với trang phục là phong cách biểu diễn cuồng nhiệt. Tuấn Anh không chỉ đứng hát, ông diễn bài hát. Những động tác xoay người mạnh mẽ, đôi tay tung hứng và cách tương tác kịch tính với khán giả đã tạo nên một nguồn năng lượng bùng nổ trên sân khấu.

Phong cách này mang đến sự mới lạ và giải trí tột độ khiến ông trở thành ngôi sao được săn đón trong các chương trình đại nhạc hội.

Chính sự lập dị này đã giúp Tuấn Anh tách biệt hoàn toàn khỏi các đồng nghiệp cùng thời.

Trong khi các ca sĩ khác theo đuổi sự sang trọng, chuẩn mực, thì ông lại chọn con đường khác biệt, tự mình tạo ra một thể loại biểu diễn mà đến nay vẫn khó có người bắt chước thành công.

Giọng hát đặc biệt, rõ lời, rõ chữ, đậm cảm xúc

Đằng sau vỏ bọc lập dị, Tuấn Anh là một danh ca đích thực với kỹ thuật thanh nhạc đáng nể.

Ông sở hữu một chất giọng nam trung (Baritone) đặc trưng, giàu âm sắc và có độ vang. Giọng hát của ông truyền tải một sự tình tứ, lãng mạn rất riêng, đặc biệt khi thể hiện các ca khúc nhạc vàng, nhạc tiền chiến.

Điều làm nên thương hiệu của Tuấn Anh chính là khả năng phát âm rõ lời, rõ chữ. Trong bối cảnh nhiều ca sĩ hải ngoại đôi khi bị nhận xét là hát nuốt chữ hoặc phát âm chưa chuẩn thì Tuấn Anh lại giữ được sự tròn vành, rõ nghĩa trong từng câu hát. Sự rõ ràng này giúp người nghe dễ dàng cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa ca từ.

Ông hát với sự trau chuốt, đôi khi nhấn nhá kịch tính để tạo điểm nhấn cảm xúc, phù hợp với phong cách biểu diễn có phần khoa trương của mình.

Bị nghi ngờ giới tính nhưng vẫn đẻ 9 con 27 người cháu

Điều làm nên sự khác biệt sâu sắc trong cuộc đời Tuấn Anh, tách biệt ông khỏi hình ảnh lập dị, phi giới tính trên sân khấu, chính là cuộc sống gia đình ấm áp và viên mãn.

Danh ca Tuấn Anh là một người cha đáng ngưỡng mộ với 9 người con (4 trai, 5 gái) và một gia đình lớn với số lượng cháu lên đến 27 người. Con số này không chỉ là một thống kê mà là minh chứng cho một cuộc sống cá nhân đầy trách nhiệm và tình yêu thương.

Hình ảnh Tuấn Anh bên ngoài sân khấu là một người cha tận tụy, người chồng mẫu mực. Việc nuôi dưỡng và lo lắng cho một đại gia đình đông đúc đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực phi thường, đặc biệt là khi sự nghiệp ca hát có thể thăng trầm. Ông luôn tự hào về gia đình mình và xem đó là tài sản lớn nhất.

Sự đối lập giữa một nghệ sĩ lập dị, rực lửa trên sân khấu và một người đàn ông truyền thống, chu toàn trong cuộc sống gia đình đã tạo nên một chân dung nghệ sĩ độc đáo và đa chiều. Nó chứng minh rằng, phong cách biểu diễn có thể là một lớp vỏ nghệ thuật, còn giá trị con người lại nằm ở sự chân thành và tình cảm dành cho những người thân yêu.

U80 vẫn đeo kim cương đầy người

Danh ca Tuấn Anh chứng minh rằng nghệ thuật không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào, miễn là nó chạm được đến cảm xúc của khán giả và thể hiện được cái "tôi" cá nhân một cách chân thật nhất.

Từ phong cách lập dị, giọng hát rõ lời, rõ chữ đầy cuốn hút, cho đến cuộc sống gia đình đáng mơ ước với 9 người con và 27 cháu, Tuấn Anh đã khắc họa một chân dung nghệ sĩ trọn vẹn: một người làm nghệ thuật hết mình và một người cha sống trọn vẹn trách nhiệm.

Ông là minh chứng cho việc, sự khác biệt chính là chìa khóa để tạo nên một dấu ấn không thể phai mờ.

Chính vì thế, Tuấn Anh rất được lòng khán giả và có đông đảo người ái mộ. Nam danh ca từng tâm sự về một cụ bà 100 tuổi bật khóc khi được gặp ông.

Danh ca Tuấn Anh sinh năm 1948, đến nay đã ở tuổi U80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, trẻ trung và hoạt bát. Ông vẫn đi show liên tục khắp nơi và giữ cho mình sức khỏe tốt để biểu diễn sung mãn, giọng hát vẫn căng tràn sức sống.

Đặc biệt, nam danh ca dù ở tuổi U80 vẫn giữ được phong cách ăn mặc, trang điểm độc nhất không giống ai. Trong lần gặp gỡ đồng nghiệp gần đây nhất, Tuấn Anh từng khiến Quang Lê và Thúy Nga phải trầm trồ vì đeo kim cương đầy người.

Tác giả: Long An

Nguồn tin: Thanh niên Việt