Máy bay chở 425 người từ Nga tới Thái Lan hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Red Wings (Nga) - Ảnh: TASS

Sáng 4-12, Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn nguồn tin cho biết: "Phi hành đoàn đã báo cáo có cháy ở động cơ bên trái, tiến hành các biện pháp chữa cháy và yêu cầu quay lại sân bay khởi hành".

Theo Cơ quan Hàng không Nga, có 425 người trên máy bay.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp sau đó cập nhật chiếc máy bay chở khách đã hạ cánh an toàn tại sân bay Domodedovo của thủ đô Matxcơva.

Không có ai bị thương trong quá trình hạ cánh khẩn cấp.

Một thông báo đăng trên kênh Telegram của đại diện Cơ quan Hàng không Nga cho biết: "Vào lúc 22h53 tối 3-12 theo giờ Matxcơva, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Red Wings (Nga) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Domodedovo. Máy bay lúc đó đang bay tới Phuket với 425 người trên khoang, bao gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 412 hành khách. Không ai bị thương".

Chiếc máy bay của Red Wings đã cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 21h19 tối 3-12 theo giờ địa phương. Gần như ngay sau khi cất cánh, các phi công đã báo cáo có cháy động cơ, và đám cháy đã được dập tắt bằng hệ thống chữa cháy của máy bay.

"Trong tình huống này, chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp đặc biệt cần thiết" - sân bay trên cho biết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn