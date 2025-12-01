Bí kíp ăn cơm cháy những vẫn giữ được dáng thon

Ăn cơm cháy có gây tăng cân?

Cơm cháy chứa lượng calo cao do giàu tinh bột và hấp thụ nhiều dầu khi chiên. Khi lượng calo nạp vào vượt quá năng lượng tiêu hao, cơ thể sẽ tích trữ phần dư thừa dưới dạng mỡ, khiến cân nặng tăng lên. Thói quen ăn vặt kèm lối sống ít vận động càng làm nguy cơ thừa cân, béo phì gia tăng.

Ngoài ra, cơm cháy có chỉ số đường huyết (GI) cao vì làm từ gạo trắng, dễ khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn, làm tăng nguy cơ kháng insulin. Việc kết hợp dầu chiên, đường, muối và các phụ gia cũng khiến món ăn này trở thành tác nhân làm tăng mỡ bụng, từ đó kéo theo nguy cơ gan nhiễm mỡ, tiểu đường, bệnh tim mạch.

Vì sao ăn nhiều cơm cháy dễ gây mập?

Có nhiều nguyên nhân khiến cơm cháy trở thành món “dễ tăng cân”:

Giàu calo rỗng: Cơm cháy thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ, trong khi lại cung cấp nhiều năng lượng. Ăn thường xuyên có thể dẫn đến tích mỡ mà không mang lại lợi ích dinh dưỡng.

Nhiều chất béo xấu: Cơm cháy được chiên ngập dầu, thậm chí bằng dầu đã sử dụng nhiều lần. Chất béo xấu làm tăng cholesterol LDL, giảm HDL và gia tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu, bệnh tim, huyết áp cao.

Nhiều đường, muối và gia vị: Đường làm tăng calo và ảnh hưởng đến insulin; muối làm tăng nguy cơ cao huyết áp, ảnh hưởng thận. Gia vị đậm đà còn khiến người ăn dễ thèm đồ uống ngọt - một yếu tố góp phần làm tăng năng lượng nạp vào.

Thiếu chất xơ: Thiếu chất xơ khiến cơ thể chậm tiêu hóa, dễ tích mỡ và làm tăng nguy cơ béo phì.

Kích thích ăn nhiều: Cơm cháy giòn, mặn ngọt đậm đà dễ gây “ghiền”, khiến bạn ăn vượt mức mà không nhận ra.

Những ai dễ tăng cân khi ăn cơm cháy?

Bất kỳ ai ăn quá nhiều cơm cháy đều có thể tăng cân, nhưng các nhóm sau dễ bị ảnh hưởng hơn: Người ít vận động; Người có cơ địa dễ tích mỡ

Người thường xuyên ăn vặt, thay bữa chính bằng đồ ăn nhiều calo rỗng như cơm cháy, trà sữa, bánh ngọt…

Cách ăn cơm cháy mà không lo tăng cân

Để thưởng thức món ăn yêu thích nhưng vẫn giữ dáng, bạn có thể áp dụng các cách sau:

Chọn cơm cháy làm từ gạo lứt, ít calo hơn và giàu chất xơ.

Chỉ ăn như món vặt, không thay bữa chính và tránh ăn gần giờ ngủ.

Uống nước lọc thay vì nước ngọt khi ăn cơm cháy.

Tự làm cơm cháy tại nhà để kiểm soát dầu mỡ và gia vị.

Hạn chế tần suất: không quá 2 lần/tuần.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh, tăng rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu protein để thúc đẩy trao đổi chất.

Tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày để đốt mỡ và giữ cơ thể săn chắc.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn