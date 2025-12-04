Bộ sưu tập xe tiền tỷ của Nhật Kim Anh luôn là đề tài gây chú ý bởi độ chịu chi và sự đa dạng trong lựa chọn của nữ diễn viên. Từ sedan hạng sang, SUV tiền tỷ cho đến MPV cỡ lớn, garage của cô phản ánh rõ phong cách sống năng động và nhu cầu di chuyển.

Cùng điểm qua bộ sưu tập xe tiền tỷ của Nhật Kim Anh.

Mercedes-Benz S450L Luxury - chiếc sedan hơn 5 tỷ của Nhật Kim Anh

Mercedes-Benz S450L Luxury - chiếc sedan hơn 5 tỷ của Nhật Kim Anh.

Mở đầu bộ sưu tập xe tiền tỷ của Nhật Kim Anh là chiếc S450L Luxury là mẫu sedan hạng sang đầu bảng của Mercedes-Benz tại Việt Nam, sở hữu mức giá niêm yết gần 4,969 tỷ đồng vào năm 2020 (chưa gồm lăn bánh).

Xe sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp với công nghệ EQ Boost, cho công suất 367 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ khoảng 5,3 giây. Nội thất ghế da Nappa, hệ thống âm thanh Burmester và ghế thương gia phía sau khiến mẫu xe trở thành lựa chọn hàng đầu của giới nghệ sĩ. Đến tháng 12/2025, phiên bản mới có giá niêm yết 5,559 tỷ đồng.

Với Nhật Kim Anh, chiếc S450L không chỉ là phương tiện mà còn là phần thưởng ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt tuổi 35.

Range Rover Evoque - mẫu SUV thời trang hơn 3 tỷ trong garage của cô

Range Rover Evoque - mẫu SUV thời trang hơn 3 tỷ trong garage của cô.

Trước khi "lên đời" dòng sedan hạng sang, Nhật Kim Anh từng sở hữu một chiếc Range Rover Evoque - mẫu SUV cỡ nhỏ được ví như biểu tượng của phong cách cá tính trong giới xe sang.

Với giá trị hơn 3 tỷ đồng tại thời điểm cô sử dụng, Evoque nổi bật nhờ thiết kế sang trọng, dáng xe gọn gàng, khả năng vận hành linh hoạt và nội thất đậm chất Anh Quốc. Dù thông tin chi tiết về màu sắc xe không được tiết lộ rộng rãi, Evoque vẫn được xem là một trong những chiếc xe sang giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn mạnh mẽ trước công chúng. Đây cũng là chiếc xe đánh dấu giai đoạn cô ưu tiên sự trẻ trung, thời trang khi xuất hiện tại các sự kiện.

Ford Tourneo - MPV cỡ lớn

Ford Tourneo - MPV cỡ lớn thuộc bộ sưu tập xe của Nhật Kim Anh.

Không chỉ sưu tầm xe sang để đi sự kiện, Nhật Kim Anh còn lựa chọn Ford Tourneo cho những chuyến đi dài. Chiếc MPV này được cho là phiên bản Titanium - bản cao cấp nhất, nổi tiếng với không gian rộng rãi và khoang nội thất thoải mái. Tourneo được phát triển từ nền tảng của Ford Transit, mang đến cảm giác vững chãi và phù hợp cho việc di chuyển cùng gia đình.

Dù giá chưa tới 1 tỷ đồng, Ford Tourneo lại đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống cá nhân của cô, chứng minh bộ sưu tập xe không chỉ toàn đồ hiệu mà còn có những mẫu phục vụ đúng nhu cầu thực tế.

Bộ sưu tập xe tiền tỷ của Nhật Kim Anh không chỉ thể hiện sự thành công của cô trong nghệ thuật mà còn phản ánh phong cách sống đa dạng, linh hoạt và sự đầu tư nghiêm túc vào phương tiện di chuyển. Từ sang trọng, thời trang đến thực dụng, mỗi mẫu xe đều mang một vai trò riêng trong cuộc sống và công việc của nữ nghệ sĩ.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: saostar.vn