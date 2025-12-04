Thái Lan xin lỗi về sự cố trong nghi thức quốc ca trận U22 Việt Nam – U22 Lào

BTC SEA Games 3 xin lỗi Việt Nam và Lào sau sự cố không thể cử hành quốc ca ở trận ra quân bảng B - Ảnh: Đức Cường

Bức thư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký Ban tổ chức SEA Games 33 – Tiến sĩ Gongsak Yodmani ký, nêu rõ: Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), với tư cách là Ban Tổ chức Đại hội (THASOC), xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tất cả các bên liên quan về sự cố kỹ thuật xảy ra trước trận đấu giữa CHDCND Lào và Việt Nam vào ngày 3/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Sự cố khiến quốc ca của hai đội không thể được phát theo kế hoạch.

Tiến sĩ Gongsak Yodmani khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.

Trước đó, trong nghi thức hát quốc ca trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, hệ thống âm thanh của sân bất ngờ dừng hoạt động. Không thể xử lý kịp thời, Ban tổ chức buộc phải để cầu thủ và ban huấn luyện hai đội hát quốc ca không nhạc đệm.

Dù gặp sự cố không thể ngờ nhưng cầu thủ hai đội vẫn thể hiện sự quyết tâm lớn trong trận ra quân ở SEA Games 33. U22 Việt Nam đã có chiến thắng đầy vất vả với tỷ số 2-1 trước U22 Lào. Tiền đạo Đình Bắc ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng, mang về 3 điểm quan trọng cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam hát "chay" quốc ca ở trận ra quân với U22 Lào - Ảnh: Đức Cường

Sau trận ra quân với U22 Lào, U22 Việt Nam sẽ có 8 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng B với đối thủ U22 Malaysia. Trong khi đó, U22 Lào sẽ đá tiếp lượt trận thứ 2 vòng bảng với U22 Malaysia vào ngày 6/12 tới.

Về phía BTC, đây không phải là sai sót nghiêm trọng đầu tiên của BTC SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai. Trước đó, vào ngày 2/12, BTC cũng mắc lỗi nghiêm trọng khác liên quan đến quốc kỳ Việt Nam trong thông báo lịch thi đấu chính thức.

Theo đó, trang chính thức của SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu môn futsal diễn ra vào ngày 4/12. Tuy nhiên, hình ảnh đi kèm đã mắc lỗi sai sót khi quốc kỳ Việt Nam bị sử dụng nhầm lẫn cho đội tuyển futsal Thái Lan, và cờ của Indonesia cũng bị thay bằng cờ Lào. Sai sót này lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều bình luận chỉ trích bộ phận hình ảnh của SEA Games 33 làm việc tắc trách, đặc biệt khi đây là một sự kiện lớn với vốn đầu tư lớn. Ngay lập tức, bài đăng sai quốc kỳ đã bị xóa khỏi trang chủ.

Tác giả: Song Anh (từ Bangkok, Thái Lan)

Nguồn tin: bongdaplus.vn