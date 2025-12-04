Tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế trong vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với gia đình nạn nhân - Ảnh: B.Đ

Chiều 3-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, nơi thường trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Trung là tài xế trong vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại xã Vĩnh Xuân". Việc tạm đình chỉ điều tra là để bị can điều trị bệnh.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13-11 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Trước đó theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28-4-2025), đương sự không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28-4-2025) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần.

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Diễn biến vụ việc như sau: Ngày 4-9-2024, Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải biển số 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại vụ việc, sáng 28-4-2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của nữ sinh) đã bất ngờ dùng súng tự chế bắn Trung, là tài xế liên quan vụ tai nạn.

Gây án xong, ông Phúc tự bắn vào vùng đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc đã tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: KHẮC TÂM - HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: tuoitre.vn