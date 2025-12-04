Bộ GD&ĐT yêu cầu hoàn tất sắp xếp các trường trước 31/12

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, nhằm bảo đảm ổn định, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương.

Ảnh minh họa.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp. Tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm ổn định hoạt động dạy học khi sắp xếp. Đồng thời, chỉ đạo sở GD&ĐT, các ngành liên quan và UBND cấp xã đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp, từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi. Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên.... nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Trước đó, ngày 12/11, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã có văn bản 131-CV/ĐU gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Qua kiểm tra, Bộ GD&ĐT nhận thấy nhiều địa phương đã thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục một cách bài bản, khoa học, dân chủ và minh bạch. Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học và an sinh giáo dục, đặc biệt ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị các Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130: "Cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh".

Đến nay, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học, triển khai đồng loạt theo hướng giảm 50% số cơ sở giáo dục trực thuộc xã, phường, đặc khu quản lý.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn