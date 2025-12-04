Học sinh ở miền núi Thanh Hóa học trong trường xây dựng dang dở

Sân Trường tiểu học Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa xây dựng dang dở - Ảnh: CTV

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Nam Xuân, ngôi trường này được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố.

Đến nay, phần lớn các hạng mục của công trình trường học này đã được xây dựng xong, chỉ còn phần hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao.

Tuy nhiên, thời gian qua công trình trường học này tạm dừng xây dựng, để lại ngổn ngang nguyên vật liệu ở sân trường, khuôn viên.

Công trình xây dựng dang dở nhưng không có rào chắn, biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.

Cổng Trường tiểu học Nam Xuân xây dựng dang dở - Ảnh: CTV

"Trong công trình xây dựng còn ngổn ngang nguyên vật liệu, một đoạn dây điện bị rò rỉ, hay vật liệu xây dựng để mất an toàn là có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến học sinh và giáo viên" - một phụ huynh lo lắng.

Một góc Trường tiểu học Nam Xuân còn xây dựng dang dở - Ảnh: CTV

Theo đại diện Trường tiểu học Nam Xuân, từ đầu năm học 2025 - 2026, toàn bộ học sinh của điểm trường chính đã chuyển từ nơi học tạm tại nhà văn hóa thôn về trường mới xây dựng chưa hoàn thiện để học, do thiếu phòng học, ảnh hưởng đến công tác dạy học.

Phụ huynh học sinh và nhà trường mong UBND xã Nam Xuân yêu cầu nhà thầu xây dựng hoàn thiện Trường tiểu học Nam Xuân, để thầy trò yên tâm dạy và học tại ngôi trường mới.

Học sinh Trường tiểu học Nam Xuân vui chơi trong trường xây dựng dang dở - Ảnh: CTV

Ông Lê Văn Định - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa (đơn vị chủ đầu tư xây dựng Trường tiểu học Nam Xuân khi còn chính quyền cấp huyện - PV) - cho biết đến nay công trình Trường tiểu học Nam Xuân đã xây dựng được 95% khối lượng.

Ông Định thừa nhận việc cho học sinh vào học khi công trình trường học chưa xây dựng hoàn thiện là không đúng quy định.

Công trình này đang bị chậm tiến độ, vừa được gia hạn để tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại trong thời gian tới.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: tuoitre.vn