Một công ty con của Foxconn xin mở rộng sản xuất thêm 35.000.000 thiết bị tại Việt Nam

Ảnh minh hoạ.

Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam), công ty con của Foxconn (Đài Loan), hiện đang xin ý kiến để triển khai giai đoạn 3 của dự án mở rộng Nhà máy Fushan Technology tại KCN VSIP Bắc Ninh.

Ở đợt mở rộng này, doanh nghiệp cho biết cần bổ sung dây chuyền sản xuất bộ sạc cho nhẫn thông minh với sản lượng dự kiến 180.000 sản phẩm mỗi năm và đồng thời điều chỉnh lại một số hạng mục kỹ thuật liên quan đến hệ thống xử lý khí thải và khu vực lưu chứa chất thải.

Theo hồ sơ được công ty gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, khi nhà máy được hoàn thiện, công suất toàn nhà máy Fushan Technology (Việt Nam) sẽ đạt tới 198,2 triệu sản phẩm mỗi năm, bao gồm điện thoại di động, thiết bị máy tính, thiết bị âm thanh (tai nghe, loa. micro,...) cùng nhiều loại thiết bị điện tử khác.

Đáng chú ý, Fushan tiếp tục đề xuất sản xuất UAV với công suất 100.000 chiếc mỗi năm và bổ sung xin cấp phép sản xuất thêm thiết bị điện thoại di động với sản lượng 140.000.000 sản phẩm (tăng 30 triệu sản phẩm) và thiết bị chơi game Xbox của Microsoft với sản lượng 4,8 triệu sản phẩm.

Trước đó, nhà máy Fushan Technology đã được cơ quan quản lý tỉnh Bắc Ninh cấp phép sản xuất 163.251.000 thiết bị/mỗi năm. Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, công suất của nhà máy Fushan Technology (Việt Nam) sẽ tăng khoảng 21,4%, khoảng 35 triệu thiết bị.

Tính đến tháng 10/2025, Fushan đã hoàn thiện xây dựng hai nhà xưởng số 2 và 3, đồng thời bắt đầu lắp đặt dây chuyền. Lộ trình của giai đoạn 3, từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, sẽ hoàn tất lắp đặt; từ tháng 1 đến tháng 3/2026 sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm; và từ tháng 4/2026 toàn bộ hệ thống sẽ chính thức đi vào hoạt động. Khi chạy hết công suất, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho gần 36.000 lao động.

Nhà máy ban đầu do Công ty TNHH Nokia Việt Nam làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phê duyệt vào tháng 6/2011. Sau đó, năm 2014, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Microsoft Mobile Việt Nam, trước khi chính thức đổi thành Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) từ năm 2017 đến nay.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: vneconomy.vn