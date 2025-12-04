Chuyện thưởng ở SEA Games 33

Đa dạng cách thưởng

Tại lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, Cục TDTT Việt Nam cũng đã công bố mức thưởng nóng tại SEA Games 33. Theo đó, VĐV giành HCV nhận thưởng 10 triệu đồng, HCB - 5 triệu đồng, HCĐ - 3 triệu đồng. Có được mức thưởng nóng này là nỗ lực lớn của Cục TDTT Việt Nam bởi với ước tính Đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành hàng trăm huy chương các loại tại SEA Games 33 thì tổng số tiền thưởng cũng lên tới tiền tỷ.

VĐV Đinh Phương Thành của đội thể dục dụng cụ Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng

Không chỉ Cục TDTT Việt Nam, nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia cũng đã công bố các mức thưởng cho VĐV, HLV tại SEA Games 33.

SEA Games 33 được xem là thách thức với các đội tuyển thể dục. Cũng vì vậy, Liên đoàn Thể dục Việt Nam vừa quyết định treo thưởng trực tiếp cho mọi tấm huy chương nhằm tiếp thêm động lực thi đấu cho VĐV. Theo công bố của Liên đoàn Thể dục Việt Nam, các VĐV giành HCV sẽ nhận 10 triệu đồng, HCB 6 triệu đồng và HCĐ 4 triệu đồng ở hai phân môn là Thể dục dụng cụ và Aerobic. Đây được xem là nguồn cổ vũ vật chất lẫn tinh thần kịp thời trong bối cảnh điều lệ SEA Games 33 có nhiều thay đổi ảnh hưởng lớn tới chiến lược thi đấu.

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam dự SEA Games 33 với 7 tuyển thủ, trong đó có các gương mặt quen thuộc như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành và Nguyễn Thị Quỳnh Như. Tuy nhiên, SEA Games 33 không có các nội dung toàn năng và đồng đội, vốn là thế mạnh của đội nam, khiến toàn đội phải điều chỉnh mục tiêu. Các VĐV sẽ tập trung vào nội dung cá nhân sở trường để hướng tới mục tiêu giành 2–3 HCV.

Ở môn Aerobic, Việt Nam từng giành trọn 5 HCV ở kỳ đại hội gần nhất, nhưng SEA Games 33 rút gọn còn 2 nội dung, khiến khả năng lặp lại kỳ tích trở nên bất khả thi. Dù vậy, với đội hình 7 VĐV chất lượng, tuyển Aerobic Việt Nam vẫn quyết tâm bảo vệ vị trí dẫn đầu khu vực.

Còn Liên đoàn Võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam công bố mức thưởng nóng 100 triệu đồng cho VĐV đội tuyển MMA Việt Nam đoạt HCV. Tại SEA Games 33, tham dự với 6 võ sĩ, đội tuyển MMA Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 1 HCV. Đây được coi là mục tiêu vừa sức với đội và để giành HCV cũng không dễ.

Trong khi đó, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) đã công bố mức thưởng nóng cho các VĐV, HLV khi đạt thành tích tại SEA Games 33. Theo đó, VĐV đoạt HCV sẽ được thưởng nóng 700 USD, còn HLV có VĐV đoạt HCV được thưởng nóng 350 USD. VĐV nhận HCB và HCĐ sẽ được thưởng nóng lần lượt 500 USD và 300 USD. HLV có VĐV đoạt thành tích tương ứng sẽ được thưởng nóng lần lượt là 250 USD và 150 USD.

Đây là mức thưởng nóng cao hơn kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Ở SEA Games 32, VĐV đạt thành tích được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thưởng lần lượt 500 USD (HCV), 300 USD (HCB) và 200 USD (HCĐ).

Đặc biệt, SEA Games 33 cũng là lần đầu tiên Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đưa ra thêm khoản thưởng nóng cho HLV, điều không có ở kỳ SEA Games trước. Chỉ tiêu đội tuyển taekwondo Việt Nam đăng ký với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam là giành 3 HCV tại SEA Games 33, nhưng sẽ phấn đấu giành 4 HCV (2 đối kháng, 2 quyền). Ở kỳ SEA Games 32, taekwondo Việt Nam giành 4 HCV (2 đối kháng), xếp thứ 3 toàn đoàn sau Thái Lan (7 HCV) và Philippines (6 HCV).

Trong khi đó, từ cách đây hơn một tháng, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã công bố thưởng nóng 1 tỉ đồng nếu đội tuyển đạt mục tiêu 12 HCV.

Mới đây Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cũng công bố mức thưởng dành cho thành tích huy chương tại SEA Games 33.

Theo đó, mỗi tấm HCV sẽ được Liên đoàn cầu lông Việt Nam thưởng 100 triệu đồng, HCB là 50 triệu đồng còn HCĐ là 30 triệu đồng.

Tại SEA Games 33, đội tuyển cầu lông sẽ tranh tài 4 nội dung trong tổng số 7 nội dung. Chỉ tiêu của đội tuyển cầu lông Việt Nam là giành 1 HCĐ. Đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn có những gương mặt quen thuộc tham dự SEA Games 33 như Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (nam) hay Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang (nữ)…

Có thêm phần thưởng tạo sự động viên, khích lệ

Việc đưa ra mức thưởng nóng thường mang tính khích lệ VĐV để tiếp thêm động lực cho họ. Từ đó, họ có thể vượt ngưỡng hoàn thành mục tiêu. Sân chơi SEA Games dù không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng mặt bằng chung ở nhiều môn vẫn là thách thức với thể thao Việt Nam. Như ở môn cầu lông, việc Liên đoàn Cầu lông Việt Nam treo thưởng nóng cao là vậy nhưng để giành được thực sự khó khăn.

Nhiều tay vợt của Indonesia, Thái Lan, Malaysia đã vươn tầm châu lục và thế giới từ lâu nên việc cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 HCĐ ở SEA Games 33 cũng là “biết mình, biết người”. Còn nếu VĐV Việt Nam giành HCV hoặc HCB ở SEA Games 33 thì đó thực sự là kỳ tích. Lúc đó, chắc chắn không chỉ Liên đoàn Cầu lông Việt Nam mà nhiều doanh nghiệp, cá nhân cũng sẽ đưa ra mức thưởng.

Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Hà cũng cho rằng, mức khen thưởng thành tích mà Liên đoàn đặt ra mang tính động viên tinh thần cho các tay vợt để tất cả sẽ đạt kết quả chuyên môn tốt nhất. Và đương nhiên, những nhà quản lý ở Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cũng rất muốn được thưởng nóng cho tấm HCV, HCB chứ không chỉ là tấm HCĐ ở SEA Games.

Dù chưa công bố nhưng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng đã tính tới việc thưởng thành tích huy chương đối với các đội tuyển quốc gia ở đấu trường SEA Games 33.

Cách đây 2 năm, ở SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam giành được 3 huy chương gồm 1 HCB bóng chuyền nữ (trong nhà), 1 HCĐ bóng chuyền nam (trong nhà) và 1 HCĐ bóng chuyền nữ bãi biển.

Khi đó, từng đội tuyển đã nhận được khoản thưởng “nóng” khích lệ. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam có thưởng “nóng” 200 triệu đồng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và 100 triệu đồng từ đơn vị xã hội hóa đồng hành. Còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được thưởng 100 triệu đồng từ Liên đoàn. Đội tuyển bóng chuyền nữ bãi biển cũng được thưởng từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Không kể các khoản thưởng theo quy định từ Nhà nước, các địa phương, những VĐV giành huy chương ở SEA Games 33 đang nhận được sự khích lệ tinh thần lớn lao. Đó là điều cần thiết để họ có thể giúp thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành từ 90 đến 110 HCV ở SEA Games 33. Đó cũng là cách tốt nhất thể hiện vai trò xã hội hóa, đồng hành với ngành Thể thao của các liên đoàn thể thao quốc gia.

Huy chương SEA Games đi kèm chế độ đãi ngộ Theo Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 do HĐND thành phố Hà Nội ban hành, VĐV Hà Nội đoạt HCV SEA Games được nhận 15 triệu đồng/tháng trong một chu kỳ SEA Games; HCB là 8,5 triệu đồng/tháng và HCĐ là 7 triệu đồng/tháng. 45 triệu đồng cho huy chương vàng, 25 triệu đồng cho huy chương bạc và 20 triệu đồng cho huy chương đồng. Đây cũng được xem là động lực tinh thần cho các VĐV Hà Nội góp mặt trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. (Minh Khuê)

