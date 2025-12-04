Thanh niên nguy kịch khi điều khiển xe máy tông phải bò thả rông

Vào thời điểm trên, thanh niên ngụ phường La Gi, Lâm Đồng đang điều khiển xe máy BS 67AK – 116.50 lưu thông trên đường Lê Minh Công, khu phố Phước Hải, phường Phước Hội thì bất ngờ tông phải con bò chạy qua đường.

Cú tông mạnh làm người điều khiển phương tiện bị thương nặng, xe máy bể nát phần đầu. Người dân đã gọi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đến bệnh viện La Gi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, người thanh niên đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Phương tiện của nạn nhân bể nát tại hiện trường

Tình trạng thả rông vật nuôi trên đường đã được chính quyền các địa phương ra quy định xử phạt nếu gây tai nạn cho người và các phương tiện lưu thông, nhưng vẫn chưa được người nuôi thực hiện nghiêm túc.





Bò thả rông sau cú va chạm

Tác giả: Lê Long

Nguồn tin: congan.com.vn