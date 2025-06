3 án tử hình, 1 án chung thân trong vụ nhóm đối tượng buôn ma túy tông xe khiến Trung tá CSGT hy sinh

Pháp luật

Trong chuyên án ma túy do Cục Cảnh sát điều tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Long An triệt phá, có tổng cộng 4 án tử và 1 án chung thân (trong 2 phiên tòa) dành cho các bị cáo. Đây là nhóm đối tượng manh động trong lúc vận chuyển ma túy đã tông xe vào lực lượng chức năng khiến 2 người dân thiệt mạng, 1 Trung tá CSGT hy sinh…