9 loại cây đuổi muỗi nên trồng ngay trong nhà vào mùa hè này

Mùa hè là thời điểm nhiều người dành thời gian ngoài trời, tận hưởng không khí thoáng đãng trên hiên nhà hay trong sân vườn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm muỗi và côn trùng cũng xuất hiện nhiều hơn. Do đó, việc tìm cách xua đuổi muỗi là điều nhiều người trăn trở.

Thay vì chỉ dùng các sản phẩm hóa học, nhiều chuyên gia làm vườn gợi ý trồng thêm những loại cây có khả năng đuổi muỗi. Không chỉ giúp hạn chế côn trùng, các loại cây này còn góp phần làm đẹp không gian sống một cách tự nhiên.

9 loại cây đuổi muỗi hiệu quả

1. Cây dạ yến thảo

Dạ yến thảo còn được gọi là “thuốc trừ sâu tự nhiên”. Loại cây này có tác dụng hỗ trợ xua đuổi muỗi và cả rệp, sâu bướm, bọ cánh cứng, rầy nhảy,...

“Dạ yến thảo rất dễ trồng. Bạn có thể trồng cây trong chậu hoặc dưới nền đất. Cây ưa nắng. Thời điểm tốt nhất để trồng cây là sau đợt sương giá cuối cùng của mùa xuân”, chuyên gia về phong cách sống Peyton Lambton (Mỹ) cho biết.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý, dạ yến thảo nên được trồng bằng đất tơi xốp, thoát nước tốt.

2. Cây sen cạn

Sen cạn là loại cây có hoa nhiều màu sắc, có thể ăn được. Cây có tác dụng xua đuổi một số loại côn trùng, trong đó có muỗi.

“Các chất hóa học có trong sen cạn có tác dụng xua đuổi côn trùng, bảo vệ chính bản thân nó và các loại cây xung quanh khỏi các loại sâu bệnh gây hại”, nhà thiết kế cảnh quan Chris Lambton (Mỹ) cho biết.

Theo vị chuyên gia này, sen cạn nên được trồng bằng đất thoát nước tốt, ở nơi nhiều ánh sáng mặt trời.

“Cần tưới nước thường xuyên và cắt bỏ hoa tàn để thúc đẩy cây ra hoa mới”, nhà thiết kế cảnh quan lưu ý.

3. Cây húng quế

Húng quế là loại gia vị được dùng rất phổ biến. “Đây là loại thảo mộc sống lâu năm và còn có tác dụng đuổi ruồi, muỗi”, ông Lambton cho biết.

“Hãy đảm bảo cây nhận được từ 6 - 8 giờ chiếu sáng mỗi ngày. Đất trồng phải ẩm và thoát nước tốt. Khi thấy cây bắt đầu ra hoa, hãy ngắt bỏ hoa để cây tập trung ra lá”, ông Lambton lưu ý.

Chuyên gia Johnston cho biết thêm, loại thảo mộc đa năng này cũng có thể dùng để điều trị vết muỗi đốt. Bà khuyên nên vo vài lá húng quế giữa hai lòng bàn tay để giải phóng tinh dầu tự nhiên, sau đó đắp lên vết muỗi đốt để giảm sưng.

4. Cây bạc hà mèo

Thuộc họ bạc hà, cây bạc hà mèo có thể giúp xua đuổi muỗi và nhiều loại côn trùng khác.

Tinh dầu trong cây bạc hà mèo là thành phần thường được sử dụng trong nhiều sản phẩm đuổi côn trùng tự nhiên. Tuy nhiên, bạn không cần phải chiết xuất phức tạp: chỉ cần vò nhẹ lá và thân tươi để giải phóng tinh dầu, sau đó có thể xoa lên da hoặc quần áo để tăng hiệu quả xua muỗi.

5. Cây cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là loại cây quen thuộc nhưng có mùi hương khá nồng, thậm chí nhiều người cảm thấy không dễ chịu. Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại khiến muỗi và nhiều loại côn trùng khác “tránh xa”.

Trong làm vườn, cúc vạn thọ thường được trồng xen quanh luống rau để hạn chế sâu bệnh. Bên cạnh đó, sắc hoa rực rỡ còn giúp thu hút ong và bướm, góp phần làm khu vườn thêm sinh động.

Loại cây này khá dễ trồng, phát triển tốt ở nơi có nhiều nắng hoặc bóng râm một phần. Nên trồng trong đất tơi xốp, thoát nước tốt; cây cũng có khả năng chịu được điều kiện đất hơi khô.

6. Cây khuynh diệp

Cây khuynh diệp có mùi hương mạnh pha giữa bạc hà và cam quýt, khiến muỗi và nhiều loại côn trùng cảm thấy khó chịu. Nhờ đó, loại cây này không chỉ hỗ trợ đuổi muỗi mà còn giúp hạn chế mối, bọ chét và các loài gây hại khác. Trồng khuynh diệp gần lối ra vào cũng là một cách giúp giảm khả năng muỗi bay vào nhà.

Ngoài ra, bạn có thể vò nhẹ lá rồi đặt trong nhà như một dạng túi thơm tự nhiên để tinh dầu lan tỏa, vừa tạo hương dễ chịu vừa góp phần xua muỗi. Một cách khác là tận dụng cành cắt tỉa, băm nhỏ làm lớp phủ rải quanh khu vực có nhiều côn trùng.

Cây khuynh diệp phát triển tốt ở nơi có nhiều ánh nắng, khá chịu hạn nên không cần tưới quá thường xuyên, thường chỉ khoảng 1 lần mỗi tuần.

7. Cây hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc nổi bật với màu sắc rực rỡ, không chỉ thu hút ong và chim ruồi mà còn có khả năng xua muỗi khá hiệu quả. Khi vò nhẹ, lá và hoa sẽ tỏa ra mùi hương giống sả - yếu tố khiến côn trùng “tránh xa”. Tuy nhiên, không nên chà trực tiếp lên da vì có thể gây kích ứng.

Cây cần nhiều ánh nắng (ít nhất 6 giờ/ngày), tưới nước mỗi tuần một lần và không để đất khô hoàn toàn.

8. Cây bắt ruồi

Cây bắt ruồi là một trong số ít loài thực vật ăn thịt, có khả năng bắt và tiêu hóa côn trùng bằng những chiếc lá khép lại như chiếc bẫy. Nhờ đó, đây được xem là “giải pháp tự nhiên” khá thú vị để kiểm soát côn trùng trong nhà.

Tuy nhiên, loại cây này khá “khó tính”. Cây cần nhiều ánh sáng, nếu trồng trong nhà thường phải bổ sung đèn. Đất luôn phải ẩm và chỉ dùng nước cất hoặc nước mưa sạch để tưới vì cây không chịu được nước máy. Ngoài ra, nếu không tự bắt được mồi, cần bổ sung thức ăn như côn trùng nhỏ hoặc giun cho cây.

9. Cây ngải tây

Cây ngải tây là loại cây lâu năm dễ chăm sóc, nổi bật với tán lá xanh bạc mềm mại, vừa tạo điểm nhấn cho khu vườn vừa có khả năng xua đuổi côn trùng. Nhờ mùi hương nồng và các hợp chất đắng, cây giúp hạn chế nhiều loài gây hại như muỗi, bướm đêm, ruồi hay bọ chét.

Loại cây này ưa nắng, thích hợp trồng ở nơi khô ráo, đất thoát nước tốt và không chịu được úng. Ngải tây có khả năng chịu hạn khá tốt, tuy nhiên cần lưu ý vì có thể gây độc nếu thú cưng ăn phải.

Tác giả: Lam Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn