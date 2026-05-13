Bên trong tổ ấm của Miu Lê: Căn bếp hiện đại, thiết kế tủ kịch trần cùng dàn đồ gia dụng không thiếu món nào

Miu Lê đang là cái tên "bùng nổ" trên mạng xã hội. Sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, cô được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt khi hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, điện ảnh đến gameshow.

Sau nhiều năm làm nghề, Miu Lê hiện sở hữu nhà riêng, xe sang và hàng hiệu nhiều không đếm hết, cô có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, tập luyện thể thao và chăm sóc bản thân trên mạng xã hội.

Điều đặc biệt là nữ ca sĩ hiếm khi khoe không gian sống. Chỉ đến khi thực hiện series "Miu Đói", mời những đồng nghiệp thân thiết trong Vbiz đến nhà ghi hình, khán giả mới có dịp được nhìn cận cảnh một vài góc trong tổ ấm của cô.

Trong đó, gây chú ý nhất chính là không gian bếp, Miu Lê cũng từng chia sẻ cô thích tự nấu ăn và sẽ nấu theo cách của riêng cô nên không mấy ngạc nhiên khi căn bếp của cô lại đầy đủ đồ dùng đến vậy.

Khu vực này được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ tủ bếp kịch trần, tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Từng món đồ gia dụng được Miu Lê sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trên các kệ bếp, từ nồi niêu, máy pha cà phê đến loạt thiết bị nấu nướng hiện đại và dường như không thiếu một món đồ gia dụng điện tử nào.

Chính tại đây, Miu Lê cùng các khách mời đã tạo nên hàng loạt khoảnh khắc tung hứng hài hước, những màn vào bếp đầy "drama" nhưng không kém phần đáng yêu, khiến khán giả nhiều lần bật cười vì sự duyên dáng và năng lượng tích cực mà nữ ca sĩ mang lại.

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: phunumoi.net.vn