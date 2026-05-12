Căn hộ ấm cúng của hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã nhiếp ảnh gia hơn 17 tuổi

Sau gần hai năm kết hôn, Nguyễn Trần Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy tình cảm lên mạng xã hội, song lại khá kín tiếng khi nhắc đến không gian sống. Dẫu vậy, qua vài hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, công chúng vẫn phần nào cảm nhận được tổ ấm sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần ấm cúng của cả hai.
Tháng 12/2024, Nguyễn Trần Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới hoành tráng diễn ra tại TP.HCM. Ông xã của Khánh Vân hơn cô 17 tuổi và đã gắn bó với nàng hậu trong vai trò quản lý suốt nhiều năm. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng
Khánh Vân sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Năm 2021, Khánh Vân vào top 21 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Hiện tại, cô mở trung tâm đào tạo người mẫu, catwalk và các kỹ năng sân khấu
Tổ ấm của Nguyễn Trần Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long được nhận xét mang phong cách hiện đại, tinh tế nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng
Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy không gian sống của cặp đôi sử dụng tông màu trung tính nhẹ nhàng, nội thất sang trọng
Một góc phòng khách hé lộ gu thẩm mỹ tinh tế của vợ chồng Khánh Vân với sofa da nâu nổi bật, tường 3D hiện đại cùng cách phối nội thất mang gam màu ấm. Các chi tiết trang trí được sắp đặt hài hòa, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi
Lối vào căn nhà được thiết kế hiện đại với cửa kính lớn, nền đá tối màu sang trọng và nhiều chậu cây, hoa được sắp xếp gọn gàng
Không gian phòng thờ trang nghiêm, ấm cúng
Những lúc có thời gian rảnh, ông xã của Nguyễn Trần Khánh Vân thường tự tay vào bếp, chuẩn bị nhiều món ăn ngon và chăm chút từng bữa cơm dành cho vợ
Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy nhiếp ảnh gia Nguyễn Long là người khá khéo léo, yêu thích nấu nướng và luôn dành sự quan tâm ngọt ngào cho bà xã trong cuộc sống thường ngày
Cuộc sống hôn nhân của Nguyễn Trần Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi sự giản dị nhưng đầy tình cảm
Cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống, thoải mái thể hiện những cử chỉ tình cảm mỗi khi xuất hiện bên nhau
Tác giả: Minh Hoàng
