Loại cây mang tên động vật lên chậu thành bonsai, giá 500 triệu đồng chủ nhân vẫn không bán

Nhắc đến “cóc”, nhiều người nghĩ ngay đến loài động vật “xấu xí” nhưng được mệnh danh là “cậu ông trời” trong truyền thuyết. Tuy nhiên, “cóc” còn là tên một loại cây ăn quả quen thuộc ra trái quanh năm.

Cây cóc ra quả quanh năm được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Hồng Cảnh).

Với vị chua ngọt hấp dẫn, giòn rụm, quả cóc được các chị em văn phòng yêu thích. Cây cóc cũng dễ trồng, thường ra quả quanh năm nên được trồng ở khắp nơi để làm cảnh hoặc thu hoạch quả.

Giá của quả cóc thường chỉ dao động ở mức từ 10-15 nghìn đồng/kg, thân cây khá giòn, dễ gãy nên gỗ của cây cóc thường không có giá trị nhiều về kinh tế.

Cây cóc bonsai có giá lên tới 300 triệu đồng của anh Phạm Văn Thao ở Gia Lai. (Ảnh: Hồng Cảnh).

Tuy nhiên, trong giới chơi cây cảnh, nhiều người đã sưu tầm và chăm sóc những cây cóc có hình thù độc đáo, tạo tác thành cây bonsai đẹp mắt, có giá trị kinh tế cao lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử như tại một triển lãm sinh vật cảnh được tổ chức vào cuối năm 2024, anh Phạm Văn Thao (SN 1975), trú tại Quy Nhơn (Gia Lai) đã mang đến trưng bày một cây cóc hình dáng khá đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Thân cây xù xì, nổi u cục chứng tỏ cây rất lâu năm. (Ảnh: Hồng Cảnh).

Anh Thao cho biết, cách đây 10 năm, vì quá thích cây cóc này nên anh đã bỏ một số tiền tương đối lớn để mua về. Vượt 1.100km từ Quy Nhơn ra Hà Nội tham dự triển lãm sinh vật cảnh, đã có người trả anh số tiền 250 triệu đồng nhưng anh không bán.

Trên cây vừa có lá xanh, hoa và quả rất đặc biệt. (Ảnh: Hồng Cảnh)

“Cây cóc này có đường kính thân đoạn to nhất khoảng 1m, cao khoảng 1,3m. Cây ra trái quanh năm, gốc rất to, rễ và nu nổi lên phía trên mặt chậu trắng như đá. Giá trị của cây cóc này không dưới 300 triệu đồng”, anh Thao nói.

Thân cây cóc uốn lượn rất lạ và độc đáo. (Ảnh: Hồng Cảnh).

Trước đó, tại một triển lãm ở Quảng Ngãi, cây cóc của ông Trần Ngọc Phương cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Cây cóc này được trả tới 500 triệu đồng nhưng ông Phương không bán. (Ảnh: Lê Khánh).

Ông Phương cho biết, cây cóc này vốn là cây cóc núi. Lúc phát hiện ra, cây đã có hình dáng khá đặc biệt, thân rất to, uốn cuộn thành một vòng lớn, vô cùng hiếm có.

Tuy nhiên, vì cây cóc núi khó ra quả nên sau khi đưa về, ông Phương đã thuê nghệ nhân để ghép giống cóc Thái vào. Vì vậy, cứ vào dịp cuối năm, cây ra trái sai trĩu trịt, ai nhìn vào cũng rất thích thú.

Thân cây uốn lượn độc đáo và trên cành rất sai quả, thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh: Lê Khánh).

Được biết, vào thời điểm năm 2022, đã có nhiều người hỏi mua cây cóc với giá 500 triệu đồng nhưng ông Phương không bán. “Tôi chỉ muốn để chơi chứ không hề có ý định bán”, ông Phương nói.

Tác giả: Hồng Cảnh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn