Vị trí đặt bàn thờ Thần Tài ở cửa hàng hút tài lộc, may mắn

Tín ngưỡng thờ Thần Tài - Ông Địa trong kinh doanh của người Việt

Tín ngưỡng thờ Thần Tài thường gắn liền với việc thờ chung Thần Tài và Ông Địa, hai vị được đặt cùng nhau trong một khám thờ sát mặt đất, quay ra cửa chính của nhà ở, cửa hàng, am hay miếu. Trong đó, Ông Địa mang dấu ấn giao thoa văn hóa, còn Thần Tài có nguồn gốc từ Phúc Đức Chánh Thần (Thổ Địa công) của người Hoa, được người Việt tiếp nhận và biến đổi cho phù hợp.

Theo thời gian, tín ngưỡng này ngày càng phổ biến, lan rộng trong đời sống. Nhiều gia đình thờ phụng với mong cầu thuận lợi, hanh thông về tài lộc, đặc biệt phổ biến ở người làm kinh doanh, buôn bán và duy trì cúng quanh năm.

Các vị trí đặt bàn thờ Thần Tài ở cửa hàng phổ biến

Gia chủ cần xác định vị trí đặt bàn thờ Thần Tài phù hợp với mặt bằng cửa hàng. Một số vị trí dưới đây thường được lựa chọn để thu hút sinh khí và hỗ trợ buôn bán:

Đặt ở tầng trệt, gần cửa ra vào: Vị trí này giúp hướng ra lối khách ra vào, tượng trưng cho đón tài lộc và cơ hội. Tránh đặt quá sát cửa để hạn chế gió mạnh và bụi ảnh hưởng đến không gian thờ.

Đặt lưng bàn thờ tựa vào tường chắc chắn: Thế tựa vững giúp ổn định tài vận. Không đặt giữa khoảng trống. Nếu phía sau là khu vực không sạch như nhà vệ sinh hoặc bếp, nên dùng vách ngăn để giảm ảnh hưởng.

Đặt ở nơi quang đãng, sạch sẽ: Ưu tiên khu vực có ánh sáng nhẹ, thông thoáng để khí lưu chuyển tốt. Tránh các vị trí ẩm thấp, gần chỗ rửa tay hoặc bị che khuất bởi vật lớn vì dễ làm hao tổn tài khí.

Các vị trí đặt bàn thờ Thần Tài trong cửa hàng giúp thu hút tài lộc

Hướng đặt bàn thờ Thần Tài ở cửa hàng theo phong thủy

Sau khi chọn được vị trí phù hợp, hướng đặt bàn thờ Thần Tài là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài vận. Gia chủ có thể xác định theo mệnh hoặc theo cung để đón cát khí và hỗ trợ việc kinh doanh.

Hướng đặt theo mệnh gia chủ

Mệnh Kim: Hợp hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam.

Mệnh Mộc: Hợp hướng Đông, Đông Nam.

Mệnh Thủy: Hợp hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc.

Mệnh Hỏa: Hợp hướng Nam, Đông Nam.

Mệnh Thổ: Hợp hướng Đông Bắc, Tây Nam.

Khi chọn hướng, nên ưu tiên các hướng tốt như Sinh Khí, Diên Niên để tăng tài lộc, tránh các hướng xấu như Họa Hại, Ngũ Quỷ.

Hướng đặt theo cung phong thủy

Ngoài cách chọn hướng theo mệnh gia chủ, bàn thờ Thần Tài còn có thể xác định theo cung phong thủy như:

Cung Thiên Lộc: Mang ý nghĩa chiêu tài, giúp việc buôn bán hanh thông, tiền bạc ổn định và thuận lợi lâu dài.

Cung Quý Nhân (hướng Tây Bắc): Hỗ trợ gặp người giúp đỡ, hạn chế điều không thuận và tạo điều kiện phát triển công việc.

Cách bày trí bàn thờ Thần Tài - Ông Địa đúng phong thủy

Sau khi chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, gia chủ cần sắp xếp đúng vị trí để giữ sự hài hòa và tăng cát khí trên bàn thờ:

Tượng Thần Tài - Ông Địa: Đặt trong cùng, Thần Tài bên trái, Ông Địa bên phải (tính từ hướng các Ngài nhìn ra ngoài).

Tượng Di Lặc (nếu có): Đặt ở vị trí cao hơn, phía trên hoặc lệch bên trái so với hai tượng chính.

Ngũ Lộ Thần Tài (nếu có): Đặt trên nóc bàn thờ.

Bài vị: Gắn hoặc đặt sát vách sau, nằm phía sau tượng.

Bát hương: Đặt chính giữa bàn thờ, phía trước bài vị.

Kỷ chén thờ (3 hoặc 5 chén): Xếp hàng ngang phía trước bát hương.

Chóe thờ (muối, gạo, nước): Đặt giữa hai tượng, giữ cố định.

Lọ hoa tươi: Đặt bên phải bàn thờ (phía Thần Tài).

Đĩa trái cây: Đặt bên trái bàn thờ (phía Ông Địa), chọn số lẻ.

Bát nước tụ tài: Đặt phía trước để giữ và lưu chuyển tài khí.

Thiềm Thừ (cóc ngậm tiền): Đặt gần mép bàn thờ, ban ngày quay ra, ban đêm quay vào.

Tượng mèo chiêu tài (nếu có): Đặt bên phải hoặc gần Thiềm Thừ.

Nậm rượu: Đặt gần chóe thờ hoặc phía ngoài.

Ống hương và đèn thờ: Bố trí hai bên để tạo sự cân đối, sáng sủa.

Nếu cần tham khảo các mẫu bàn thờ, tượng thờ và vật phẩm phong thuỷ, gia chủ có thể xem thêm tại website buulien.vn của Bửu Liên để lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian thờ.

Cách bày trí bàn thờ Thần Tài - Ông Địa đầy đủ vật phẩm đúng vị trí trên bàn thờ

Những lưu ý quan trọng khi đặt bàn thờ Thần Tài ở cửa hàng

Khi đặt bàn thờ Thần Tài trong cửa hàng, gia chủ cần chú ý một số điểm sau để tránh ảnh hưởng đến tài khí:

Không đặt bàn thờ ở nơi ẩm thấp như gần nhà vệ sinh, bồn rửa hoặc khu vực thường xuyên ướt vì dễ làm suy giảm sinh khí, khó tụ lộc.

Lưng bàn thờ cần có điểm tựa vững chắc, nên dựa vào tường để tạo thế ổn định, phía trước thông thoáng để đón tài lộc.

Tránh đặt bàn thờ ngay lối đi hoặc dưới cầu thang vì đây là nơi dòng khí di chuyển mạnh, dễ gây xáo trộn.

Không để đồ đạc che khuất hoặc đặt vật nặng phía trên bàn thờ, giữ không gian xung quanh gọn gàng để khí lưu thông.

Tránh đặt bàn thờ ngược hướng cửa chính vì sẽ cản trở đường tài lộc đi vào cửa hàng.

Trên đây là những nội dung về cách đặt và bày trí bàn thờ Thần Tài - Ông Địa tại cửa hàng. Hy vọng gia chủ có thể lựa chọn vị trí và hướng đặt phù hợp để giữ tài khí ổn định, hỗ trợ việc kinh doanh thuận lợi.

Nguồn tin: baolangson.vn