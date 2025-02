9 cán bộ công an Bình Thuận xin nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 25-2, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với nhiều lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, 23 lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện, trong đó có 10 trưởng phòng, 7 phó trưởng phòng Công an Bình Thuận và 6 phó trưởng công an cấp huyện đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong số 23 cán bộ lãnh đạo nói trên, có 9 người mang hàm đại tá, 14 người là thượng tá.

Toàn cảnh buổi lễ

Đây là những cán bộ đã có nhiều năm công tác, giữ vai trò quan trọng của công an các đơn vị, địa phương, đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an tỉnh.

Đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong công an toàn tỉnh trân trọng và ghi nhận những tình cảm, trách nhiệm của 23 cán bộ nghỉ hưu đợt này.

Đây là những cán bộ nòng cốt, trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau và có nhiều kinh nghiệm công tác, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Đại tá Lê Quan Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại buổi lễ

Việc tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Công an mà còn là cống hiến trong công cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sự gương mẫu, tiên phong của các cán bộ lãnh đạo cấp phòng trong việc tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ là tấm gương góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong toàn lực lượng.

23 cán bộ công an tại Bình Thuận nghỉ hưu chụp hình lưu niệm với Ban thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh

Trước đó, ngày 24-2, Công an Bình Thuận tổ chức hội nghị triển khai đề án không tổ chức công an cấp huyện.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động