Chuyên gia phong thủy bày cách xác định vị trí tài lộc và chỉ 6 điều cấm kỵ trong nhà

Phong thủy nhà ở không chỉ là yếu tố tâm linh mà còn dựa trên khoa học bố trí không gian, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Việc nắm rõ những điều cấm kỵ phong thủy giúp bạn tránh vận xui, thu hút may mắn và tạo dựng một không gian sống hài hòa.

Dưới đây là 6 lời khuyên phong thủy gia chủ nên biết để bảo vệ vận mệnh, sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Ảnh minh họa

Cách xác định vị trí tài lộc trong nhà và giữ vững nguồn năng lượng tốt

Vị trí tài lộc trong phong thủy là khu vực quan trọng giúp thu hút may mắn, thịnh vượng và ổn định tài chính cho gia đình. Thông thường, tài vị nằm ở đường chéo với cửa chính khi nhìn từ bên trong nhà. Để chính xác hơn, bạn có thể sử dụng phong thủy Bát Cung hoặc Cửu Cung Phi Tinh để xác định vị trí dựa trên hướng nhà.

Theo chuyên gia phong thuỷ, khu vực này phải luôn thông thoáng, không ẩm thấp hay bừa bộn để dòng chảy năng lượng được lưu thông.

Tránh xung đột năng lượng: Không để tài vị hướng ra cửa, nhà vệ sinh hoặc cuối hành lang vì dễ gây thất thoát tiền bạc.

Mẹo tăng cường tài lộc:

- Đặt cây phong thủy như cây kim tiền, cây may mắn để kích hoạt nguồn năng lượng.

- Sử dụng quả cầu pha lê hoặc bát đựng châu báu để tượng trưng cho sự sung túc.

- Bổ sung ánh sáng bằng đèn bàn ánh sáng vàng nhẹ nếu khu vực này thiếu sáng.

Việc chú trọng và chăm sóc tài vị sẽ giúp ngôi nhà luôn tràn đầy năng lượng tích cực, mang lại tài vận hanh thông và sức khỏe dồi dào cho gia chủ.

Phong thủy cửa ra vào - Điểm đón tài lộc

Cửa ra vào là nơi đón nhận năng lượng đầu tiên, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc và vận may cho gia đình. Một không gian cửa chính hợp phong thủy giúp dòng khí lưu thông hài hòa, mang đến sự thịnh vượng và bình an.

Lối vào sáng sủa: Cửa ra vào cần đủ ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng đèn để kích hoạt nguồn năng lượng tích cực.

Giữ gọn gàng, ngăn nắp: Tránh để giày dép, đồ đạc lộn xộn chắn lối vào vì có thể ngăn cản vận may.

Không treo gương đối diện cửa: Gương phản chiếu trực tiếp cửa chính sẽ “đẩy” tài lộc ra ngoài.

Khoảng cách hợp lý: Giữa cửa và không gian bên trong nên có khoảng đệm để khí tụ lại trước khi lan tỏa vào nhà.

Cửa chính chính là “miệng” của ngôi nhà. Bố trí cửa ra vào hợp phong thủy sẽ giúp thu hút sinh khí, bảo vệ tài vận và mang đến may mắn cho mọi thành viên.

Phòng khách là trung tâm kết nối gia đình

Phòng khách được coi là “trái tim” của ngôi nhà, nơi gia đình quây quần và đón tiếp khách khứa. Phong thủy phòng khách ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí, mối quan hệ và sự gắn kết giữa các thành viên. Một phòng khách hợp phong thủy sẽ mang lại năng lượng tích cực và thu hút may mắn.

Sofa có điểm tựa vững chắc: Ghế sofa nên đặt sát tường hoặc có tủ, bình phong phía sau để tạo cảm giác an toàn, ổn định.

Ảnh minh họa



Tránh đặt sofa đối diện cửa chính: Điều này dễ gây phân tán năng lượng và tạo cảm giác bất an.

Không treo vật sắc nhọn: Kiếm, dao, sừng thú hay huy chương sắc nhọn tạo năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sự hài hòa trong gia đình.

Bố trí không gian cân đối: Nên chọn màu sắc hài hòa, trang trí vừa phải để giữ không gian phòng khách thông thoáng, thoải mái.

Phòng khách hài hòa, sáng sủa không chỉ mang đến cảm giác ấm cúng mà còn giúp thu hút tài lộc và duy trì sự kết nối bền chặt giữa các thành viên trong gia đình.

Phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi quyết định sức khỏe

Không đặt gương chiếu vào giường để tránh giấc ngủ bất an. Đầu giường cần có tường vững chắc để tạo cảm giác an toàn. Tránh đặt giường gần cửa sổ hoặc hướng ra cửa chính để tránh luồng khí mạnh.

Không để xà ngang phía trên giường vì tạo áp lực tinh thần. Người độc thân không nên kê giường quay về hướng Tây để tránh cản trở vận đào hoa.

Nhà bếp và phòng ăn là nơi bảo vệ tài sản và sức khỏe

Nhà bếp và phòng ăn không chỉ là nơi chế biến và thưởng thức bữa ăn mà còn là trung tâm năng lượng hỏa ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và sự ấm no của gia đình. Bố trí hợp phong thủy ở khu vực này giúp giữ gìn tài sản và duy trì năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa

Không để bếp quay thẳng ra cửa chính vì dễ hao tài. Tránh đặt bếp đối diện nhà vệ sinh để không gây xung đột Thủy – Hỏa, ảnh hưởng đến tài lộc. Không để vật sắc nhọn trên bàn ăn để duy trì hòa khí.

Nhà vệ sinh và phòng tắm ngăn ngừa mất mát và bệnh tật

Cửa nhà vệ sinh không nên đối diện giường ngủ để tránh khí xấu và ẩm mốc. Duy trì không gian khô ráo, sạch sẽ để ngăn chặn năng lượng tiêu cực.

Mẹo cải thiện phong thủy nhà ở

Phong thủy nhà ở không chỉ giúp thu hút tài lộc mà còn tạo nên một môi trường sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng tích cực. Có thể áp dụng những mẹo đơn giản sau để cải thiện phong thủy tổng thể của ngôi nhà:

Cây cảnh xua đuổi tà khí: Đặt cây lá tròn như cây tiền, cây may mắn ở cửa sổ, góc phòng hoặc tài vị.

Ánh sáng ấm áp: Giữ ánh sáng tự nhiên hoặc đèn vàng để thu hút năng lượng tích cực.

Không gian sạch sẽ: Sự gọn gàng là nguyên tắc cơ bản của phong thủy.

Cân bằng ngũ hành: Xem xét hướng nhà theo lưới cửu ô để bổ sung các yếu tố Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy.

Những nguyên tắc phong thủy này không phải mê tín mà dựa trên kinh nghiệm lâu đời và khoa học sắp xếp không gian sống. Từ cửa chính, phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp, mỗi chi tiết đều ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe và tài lộc. Nếu ngôi nhà của bạn đang mắc phải những cấm kỵ trên, hãy từ từ điều chỉnh để cải thiện dòng năng lượng, mang lại may mắn và thịnh vượng tự nhiên.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn