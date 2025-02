8 lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, nhiều cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại (ngày 21/2), tỉnh Ninh Bình có 8 lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi; có 14 cán bộ, chuyên viên thuộc khối đảng, đoàn thể có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/3/2025 theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ (Trong đó có 11 người là lãnh đạo các phòng, ban; 3 người là chuyên viên, nhân viên).

Các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên xin nghỉ hưu trước tuổi đều là những người có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm với công việc chung. Tuy nhiên, với tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, các đồng chí đã chủ động viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan được thuận lợi, tinh gọn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy kiến tạo phát triển cho tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Trước đó, vào chiều 17/2, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Công bố các quyết định về nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các lãnh đạo Công an cấp phòng, lãnh đạo Công an cấp huyện.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; khẩu hiệu hành động năm 2025 của Bộ Công an “Gương mẫu đi đầu tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2025 của lực lượng Công an nhân dân là “Lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy”.

Kết quả công tác tuyên truyền, vận động, Công an tỉnh Ninh Bình đã có 11 Công an cấp phòng, Công an cấp huyện có đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, trong đó có 10 lãnh đạo công tác, hưởng chế độ hưu trí, 1 đồng chí nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Danh sách gồm: Đại tá Đinh Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 29 tháng công tác); Đại tá Nguyễn Văn Tứ, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 16 tháng công tác); Đại tá Đặng Văn Linh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 6 tháng công tác); Đại tá Nguyễn Đình Toán, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 28 tháng công tác); Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 17 tháng công tác); Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 18 tháng công tác); Thượng tá Phạm Trung Trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 40 tháng công tác); Thượng tá Đào Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 9 tháng công tác); Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 8 tháng công tác); Thượng tá Trương Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 47 tháng công tác); Thượng tá Vũ Quang Vinh, Phó Trưởng Công an thành phố Tam Điệp (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ tháng 4/2025, còn 22 tháng công tác).

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm, ý thức vì sự nghiệp chung để phục vụ cho công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 của các đồng chí lãnh đạo xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác chờ đủ hưởng chế độ hưu trí.

Đại tá Đinh Việt Dũng tin tưởng rằng khi nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác chờ đủ hưởng chế độ hưu trí, các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác đối với các đơn vị và CBCS Công an trong tỉnh; chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động bổ ích, có ý nghĩa của các cấp Hội cựu Công an nhân dân trong tỉnh, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

