Việt Nam có một "siêu thực phẩm", ăn vào bổ từ trong ra ngoài lại không lo béo

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin c khủng

Đậu tuyết là một nguồn cung cấp vitamin c tuyệt vời; chỉ một khẩu phần ăn có thể đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu hàng ngày của bạn. Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin c đóng vai trò cốt yếu trong việc thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại virus và vi khuẩn. Ngoài ra, nó còn giúp phục hồi vết thương và duy trì sức khỏe tổng thể của mô cơ.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, đậu tuyết giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ hòa tan còn là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Đậu tuyết cực tốt cho sức khỏe nhưng ít người biết. Ảnh: Getty Images

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Đậu tuyết là thực phẩm lý tưởng cho những người cần kiểm soát lượng đường trong máu nhờ chỉ số đường huyết thấp và sự kết hợp tối ưu giữa protein và chất xơ. Các dưỡng chất này hoạt động cùng nhau để làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu, giúp ngăn chặn sự tăng đường huyết đột ngột. Thường xuyên thêm đậu tuyết vào chế độ ăn giúp ổn định lượng đường và insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp

Sức khỏe tim mạch được cải thiện đáng kể khi bạn tiêu thụ đậu tuyết. Loại đậu này rất giàu các khoáng chất quan trọng như kali và magie, giúp thư giãn thành mạch máu và duy trì huyết áp ổn định ở mức khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan còn giúp giảm mức cholesterol ldl (cholesterol xấu) trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Đậu tuyết là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng. Với hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu protein và chất xơ, đậu tuyết mang lại cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế cơn thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Việc bổ sung đậu tuyết giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân một cách lành mạnh và bền vững.

Củng cố xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Đậu tuyết cung cấp một lượng lớn vitamin k, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe xương. Vitamin k cần thiết để kích hoạt các protein (như osteocalcin) giúp canxi được vận chuyển và sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương. Do đó, việc ăn đậu tuyết thường xuyên giúp xương khớp chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy xương và ngăn ngừa loãng xương khi về già.

Làm đẹp da, chống lão hóa nhờ chất chống oxy hóa

Nhờ hàm lượng cao vitamin C, vitamin A và các hợp chất flavonoid, đậu tuyết hoạt động như một chiến binh chống lão hóa tự nhiên. Những chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào, bảo vệ da khỏi các tác động tiêu cực của môi trường. Ăn đậu tuyết không chỉ giúp làm chậm quá trình lão hóa mà còn hỗ trợ da tươi sáng, đàn hồi và khỏe mạnh từ bên trong.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn