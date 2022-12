7 chiêu ăn uống giảm cân đón Tết 2023 lành mạnh, đơn giản

Chỉ còn ít tuần nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023, Tết Âm lịch năm nay cũng sớm hơn so với mọi năm. Do đó, ngay từ bây giờ nhiều chị em đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm những phương pháp giảm cân đón Tết. Giảm cân từ bây giờ là thời điểm hợp lý vì không quá gấp gáp, các chị em có thể áp dụng những phương pháp giảm cân lành mạnh, tốt cho sức khỏe mà vẫn giúp dáng thon thả đẹp xinh. Dưới đây là 7 bí quyết ăn uống giảm cân, chỉ cần chăm chỉ áp dụng hàng ngày là từ bây giờ đến Tết Âm lịch, bạn sẽ có được vóc dáng thon thả như ý nguyện.

1. Uống 1 cốc nước trước bữa ăn

Nước có vai trò quan trọng với cơ thể, giúp thanh lọc và bổ sung độ ẩm. Uống 1 ly nước lọc trước bữa ăn sẽ giúp bạn có cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều, từ đó giúp giảm cân một cách tự nhiên. Trong ngày, bạn cũng nên thường xuyên bổ sung nước để giảm ăn vặt, tránh thèm ăn cũng như bổ sung độ ẩm trong tiết trời hanh khô hiện tại.

2. Ăn đồ luộc, hạn chế đồ chiên, rán

Thức ăn chiên rán nhiều dầu mỡ sẽ khiến cơ thể tích tụ mỡ, làm tăng cân, béo phì. Thay vào đó, ngay từ bây giờ bạn nên chuyển sang ưu tiên cho những loại thực phẩm luộc như ức gà, trứng gà, rau củ chần sơ… để vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp giảm cân hiệu quả. Với những loại thực phẩm bắt buộc phải chiên rán, bạn có thể áp dụng phương pháp rán áp chảo, sử dụng ít dầu để tránh tích tụ mỡ thừa.

3. Ăn nhiều rau xanh

Rau củ quả tươi xanh có chứa nhiều chất xơ và nước tạo cảm giác nhanh no, no lâu. Bên cạnh đó, rau củ quả còn có hàm lượng vitamin dồi dào, tốt cho sức khỏe. Việc sử dụng kết hợp trái cây, các loại rau quả cùng ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu vào chế độ ăn hàng ngày là cách làm an toàn và lành mạnh để giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

4. Nhai chậm trong khi ăn

Việc nhai chậm trong khi ăn sẽ giúp bạn tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, tạo cảm giác nhanh no, tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc nhai từ đó giúp giảm cân. Ngoài ra, việc nhai chậm, nhai kỹ cũng giúp nghiền nhỏ thức ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. Bằng cách đơn giản, tăng số lượng nhai mỗi miếng từ 15 lên 30 hoặc 40, là bạn đã có thể giảm cân một cách tự nhiên, đơn giản.

5. Ăn đúng giờ, tránh ăn quá muộn

Bạn nên xây dựng chế độ ăn uống đúng giờ mỗi ngày, việc này sẽ giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động một cách đều đặn. Việc ăn uống thất thường, 2 bữa quá xa nhau sẽ khiến cơ thể thèm ăn và ăn uống vô tội vạ; ngược lại, 2 bữa ăn quá gần nhau sẽ khiến cơ thể không thể tiêu thụ hết lượng đồ ăn và năng lượng đã nạp vào, dẫn tới tăng cân. Với bữa sáng, bạn nên ăn trong khoảng từ 5 đến 7 giờ; bữa trưa từ 12 đến 13 giờ, và kết thúc bữa tối trước 20h. Bạn cũng cần lưu ý tránh ăn tối quá muộn vì điều này sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động ngay cả khi ngủ, không tốt cho sức khỏe và gây tích mỡ, tăng cân.

6. Cắt giảm các loại nước sốt, gia vị bán sẵn

Các loại nước sốt, gia vị bán sẵn đa phần đều có chứa nhiều calo, muối, chất béo… không tốt cho vóc dáng. Chẳng hạn như trong 13g sốt mayonnaise có thể chứa tới 90 calo. Do đó, ăn quá nhiều nước sốt sẽ khiến vóc dáng tăng cân vù vù. Thay vì nước sốt bán sẵn, bạn có thể tự chế nước sốt bằng các loại sữa chua, nước ép chanh leo… để dễ dàng gia giảm, phù hợp với khẩu vị và không gây tăng cân.

7. Tập thể dục hàng ngày

Một chế độ tập tành sẽ mang lại tác động hiệu quả nếu được kiên trì áp dụng hàng ngày. Chỉ cần chịu khó tập luyện 15 đến 30 phút mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn được giảm cân một các từ từ, tự nhiên, tiêu hao mỡ thừa mà không quá "nặng đô" so với sức khỏe. Tùy theo điều kiện, bạn có thể chọn tập tành tại các phòng tập chuyên dụng hoặc tự tập những bài tập đơn giản tại nhà như leo cầu thang, chạy bộ, nhảy dây, yoga…

Tác giả: Thùy Chi

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam