6 bí quyết giảm cân, giữ dáng đơn giản nhưng hiệu quả từ Han So Hee

Sau khi “nổi như cồn” nhờ vai diễn trong phim “Thế giới hôn nhân”, Han So Hee luôn là một trong những nữ sao Hàn thuộc tâm điểm chú ý. Không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà cô còn nổi tiếng với gu thời trang thời thượng cùng vóc dáng đáng mơ ước.

Cao 165cm nhưng cân nặng của Han So Hee gần như luôn ổn định ở khoảng 46 - 47kg. Cô cũng từng ăn uống và tập luyện để tăng tới 10kg cho phù hợp với vai diễn nữ cảnh sát trong phim “My Name”. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi bộ phim kết thúc, cô đã thành công “siết cân” và trở về vóc dáng mảnh mai với đôi chân dài thon gọn khi chưa đầy 48kg.

Han So Hee từng nặng tới gần 60kg để phù hợp với yêu cầu của vai diễn

Khi chia sẻ với báo giới và người hâm mộ, Han So Hee nói rằng dù kiểm soát cân nặng rất tốt nhưng cô không áp dụng các biện pháp giảm cân tiêu cực. Cô cũng cho biết mình có 6 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả để giảm cân, giữ dáng mà ai cũng có thể áp dụng. Đó là:

1. Ăn nhiều thực phẩm thô và giảm tinh bột

Theo Han So Hee, các thực phẩm thô không qua tinh chế hay chế biến công nghiệp nên không có chất bảo quản hay phụ gia. Hơn nữa, chúng còn giữ được nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và tốt cho sức khỏe hơn chứ không chỉ là giảm cân.

Vì vậy, cô thường chọn ăn nhiều ngũ cốc, rau củ quả, thịt cá cũng là loại tươi sống rồi mới chế biến. Cô gần như không bao giờ ăn thực phẩm đóng gói sẵn trong quá trình “siết cân”. Cô dùng trái cây ít đường để tráng miệng và giảm tối đa dầu mỡ khi nấu ăn.

Đồng thời, sao nữ này cũng cắt giảm lượng tinh bột tiêu thụ hằng ngày. Cô không bỏ hoàn toàn tinh bột vì như vậy rất hại sức khỏe và phản khoa học. Tuy nhiên, cô chia chúng làm nhiều bữa nhỏ trong ngày và không dùng tinh bột tinh chế.

2. Nhai chậm hơn

Han So Hee không từ bỏ món ngon mình yêu thích. Thay vào đó, cô luôn ăn chậm, nhai kỹ với từng miếng nhỏ. Khi livestream chia sẻ chế độ ăn trên Instagram, cư dân mạng phát hiện cô ăn một thìa thức ăn, đặc biệt là cơm mất tới gần 5 phút và nhai ít nhất 50 lần với tốc độ chậm.

Nhai chậm và giảm tinh bột là những bí quyết giúp Han So Hee giảm cân hiệu quả

Một nghiên cứu của đại học Nhật Bản chỉ ra người ăn nhanh có khả năng béo cao gấp đôi người ăn chậm. Việc ăn nhanh dễ khiến vòng eo to và thô, đồng thời làm tăng huyết áp. Lý do là khi hệ thống tiêu hóa không theo kịp tốc độ tiếp nhận thức ăn, bộ não không thể phát ra tín hiệu no bụng khiến con người không thể ngừng ăn. Để việc giảm tốc độ ăn đạt hiệu quả, chuyên gia khuyến khích mọi người ăn các loại thực phẩm cần nhai lâu như rau xanh, diêm mạch…

Hơn nữa, Han So Hee chia sẻ rằng khi nhai chậm cô cũng đang “tập thể dục”. Ngoài tiêu hóa dễ hơn, nhanh no mà bí quyết này còn có lợi cho sức khỏe răng miệng và giúp cơ hàm thon gọn hơn.

3. Tập thể dục hàng tuần

Đương nhiên, giảm cân khoa học phải có sự kết hợp giữa ăn uống và tập luyện thể dục thể thao. Giống như nhiều sao nữ khác, Han So Hee rất quan tâm đến vấn đề này.

Dù lịch trình vô cùng bận rộn nhưng cô luôn dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập luyện. Một tuần cô cũng sẽ có lịch trình 2 buổi tới phòng tập gym cùng các bài tập được xây dựng phù hợp với thể trạng từng thời kỳ. Ngoài ra, cô rất chăm chỉ tập Yoga, Pilates và thể dục nhịp điệu. Nếu không sắp xếp được thời gian, ngay ở phim trường cô cũng sẽ tranh thủ vận động nhẹ nhàng.

Đặc biệt, Han So Hee cho biết cô rất thích đạp xe. Không chỉ tốt cho việc giảm cân, duy trì vóc dáng mà còn giúp cô dẻo dai hơn, mạnh khỏe hơn. Sao nữ này còn nói rằng cô chọn môn thể thao này vì thích cảm giác được nhìn ngắm khung cảnh xung quanh khi đạp xe. Đây cũng là một cách giảm căng thẳng, nạp năng lượng của riêng cô.

4. Massage cơ thể

Ngoài tập luyện thể dục thể thao, massage cũng là bí quyết giúp Han So Hee có vóc dáng đẹp và sức khỏe dẻo dai.

Mỗi lần tập luyện xong, cô sẽ không quên massage để cơ bắp được thư giãn. Cô cũng học theo các bài massage giảm mỡ thừa theo từng vùng như bắp tay, cằm, bụng hay bắp chân…

Vào buổi tối, cô thích cảm giác vừa massage vừa nghe nhạc hoặc xem phim, chương trình truyền hình. Cô cũng thường dùng các loại dầu massage để tăng hiệu quả cũng như giúp giải tỏa căng thẳng, dễ ngủ hơn sau một ngày dài làm việc.

5. Luôn chú ý đến tư thế

Sao nữ này chia sẻ, trước đây cô không quá chú ý đến tư thế ngồi hay đi lại. Nhưng sau khi trở thành diễn viên, cô bắt đầu học cách quản lý bản thân theo hướng tích cực từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Việc tập thể dục thường xuyên giúp Han So Hee luôn duy trì được cân nặng ổn định, vóc dáng hấp dẫn

Đầu tiên là tư thế ngồi, dù ngồi chơi hay ngồi trước máy tính, cô cũng sẽ giữ tư thế thẳng lưng, đầu không cúi, mở vai. Điều này giúp cho vùng cằm, cổ, vai và bụng của cô không bị tạo ngấn, hình thành nếp nhăn hay mỡ thừa. Khi đi lại, cô cũng cố gắng giữ trạng thái này để không chỉ giữ dáng mà còn tạo ra khí chất riêng.

Han So Hee cho biết thêm, mặc dù ngồi vắt chéo chân rất nữ tính nhưng cô cũng hạn chế làm điều này. Bởi vì nó dễ gây bất đối xứng giữa hai chân, bắp đùi cũng dễ to lên, hình dáng chân không thẳng. Đặc biệt, đây là tư thế ngồi vô cùng hại cho sức khỏe, nhất là với nữ giới.

6. Ngủ đủ giấc và tránh xa điện thoại trước khi ngủ

Han So Hee giữ nhịp sinh hoạt điều độ, chú trọng chất lượng giấc ngủ. Cô dừng sử dụng điện thoại một tiếng trước giờ ngủ và cố gắng ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày.

Bởi vì việc dùng điện thoại dễ làm xao nhãng giấc ngủ, dễ thức khuya và tăng cân. Ánh sáng điện thoại cũng không tốt cho làn da, tư thế nằm trên giường nghịch điện thoại còn ảnh hưởng xấu đến vóc dáng. Trong khi đó, ngủ đủ giấc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giảm cân. Thiếu ngủ, cơ thể sẽ giảm khả năng phán đoán, ăn uống khó kiểm soát và cũng nhanh lão hóa hơn.

Chuyên gia Nhật Bản cho biết ngủ đủ giấc thúc đẩy cơ thể tiết ra hormone sinh trưởng, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất có lợi cho cơ thể. Từ đó tiêu trừ phù nề, kích thích tăng trưởng cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng, làm giảm quá trình tích tụ mỡ một cách tự nhiên, nhờ đó bạn dễ dàng duy trì vóc dáng thon gọn.

Tác giả: Ngọc Ái

Nguôn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam