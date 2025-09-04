5 việc đơn giản buổi sáng giúp thanh lọc đường ruột, dạ dày

Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy là thói quen bạn nên duy trì mỗi sáng để khỏe mạnh hơn. Ảnh: Herworld.

Sức khỏe đường ruột và tiêu hóa kém có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ, mức năng lượng và sức khỏe tổng thể. Thói quen sống và chế độ ăn uống có thể giúp chúng ta duy trì sức khỏe đường ruột tốt hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch, não bộ và tiêu hóa.

Dưới đây là những điều đơn giản bạn có thể làm để duy trì hệ tiêu hóa và đường ruột khỏe mạnh, đặc biệt là vào buổi sáng sớm.

Uống một cốc nước lớn ngay khi thức dậy

Theo Eating Well, uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài ngủ. Ngoài ra, thói quen này cũng giúp loại bỏ độc tố và hỗ trợ nhu động ruột vào buổi sáng. Phân tử dồi dào nhất trong các tế bào lót đường tiêu hóa là nước, chiếm 70% hoặc hơn tổng khối lượng tế bào. Nước rất cần thiết để các tế bào đó hoạt động bình thường và để ruột tiêu hóa thức ăn dễ dàng.

Vì vậy, trước khi bạn với lấy tách cà phê buổi sáng hoặc ăn sáng, hãy thức dậy và cung cấp nước cho cơ thể trước. Đối với những người làm việc quá sức, thêm chanh cũng giúp chống lại chứng khó tiêu, ợ nóng, đầy hơi, táo bón và hình thành khí.

Đừng bỏ bữa sáng

Theo Insider, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, có lợi cho sức khẻo, đặc biệt là đường ruột. Do nhịp sinh học, cơ thể sản sinh ít axit dạ dày hơn vào buổi tối khi mặt trời lặn, vì vậy khi ăn nhiều vào ban đêm, hệ tiêu hóa có thể không hoạt động được tối ưu.

Ăn sáng nhiều hơn có thể giúp chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn vào buổi sáng. Vì vậy, đừng để lịch trình bận rộn hay deadline công việc dày đặc khiến bạn bỏ bữa sáng. Hãy lên kế hoạch trước để bữa sáng không trở thành ý nghĩ chợt đến hay thứ gì đó bạn mang theo bên mình.

Tắt hết mọi thứ gây xao nhãng - mạng xã hội, email và TV - để tập trung ăn sáng. Nhai kỹ từng miếng ăn mà không bị phân tâm hay làm nhiều việc cùng lúc có thể giúp ích cho hệ tiêu hóa.

Vận động nhẹ nhàng

Vận động tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột theo nhiều cách. Dù chỉ là 10 phút đi bộ hay tập luyện tại nhà, bất kỳ hình thức vận động nào cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa.

Tập thể dục giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ trong hệ tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa. Bắt đầu buổi sáng bằng một vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng hoặc đi bộ - sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có thể ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời buổi sáng.

Tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng hỗ trợ nhịp sinh học lành mạnh, cải thiện chất lượng và thời lượng giấc ngủ, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột. Nhịp sinh học giúp điều hòa các chức năng tiêu hóa bao gồm nhu động ruột, tiêu hóa và hấp thụ.

Duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng, dù chỉ là đi bộ hay yoga, rất có lợi cho đường ruột, cải thiện tiêu hóa. Ảnh: Extra.

Nhâm nhi trà gừng

Gừng là "người bạn thân thiết" của đường ruột, nhờ đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, có thể hỗ trợ tiêu hóa và chống đầy hơi bằng cách kích thích sản xuất nước bọt và axit dạ dày. Đặc tính chống viêm và bảo vệ dạ dày của gừng làm giảm tiêu hóa, đầy hơi và viêm.

Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, gừng thường được dùng để điều trị chứng khó tiêu. Bên cạnh đó, rễ gừng chứa gingerol, hợp chất tự nhiên hỗ trợ nhu động ruột - sự co bóp và giãn nở của các cơ đường tiêu hóa, cũng như sự di chuyển của thức ăn và chất lỏng đã ăn qua ruột.

Việc thêm gừng vào thói quen buổi sáng rất dễ dàng bằng cách pha trà gừng với gừng thái lát và thêm vào cốc nước nóng.

Thêm gia vị cho tách cà phê buổi sáng

Một thói quen buổi sáng khác hỗ trợ sức khỏe đường ruột là thêm gia vị vào cà phê. Có rất nhiều loại gia vị trong tủ bếp nhà có thể giúp giảm viêm đường ruột.

Quế là gia vị ngọt, hợp với mọi thứ và bạn có thể kết hợp nó với các loại gia vị khác. Hãy thử thêm nó vào cà phê pha, hoặc thêm vào bột cà phê trước khi pha.

Bạn cũng có thể thêm nghệ, gừng và một chút sữa đậu nành. Nghệ và gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn