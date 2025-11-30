5 thói quen thường ngày giúp bạn trẻ ra 10 tuổi, ai chưa làm được thì hãy thực hiện ngay

1. Buổi sáng khi bụng đói uống một ly nước lọc ấm

Hành động này có thể là việc nhỏ, nhưng lại tác động lớn tới hệ tiêu hoá và làn da. Theo đó, độ ấm của nước sẽ kích thích các cơ quan tiêu hóa, góp phần làm sạch ruột và ngăn ngừa táo bón. Nước ấm hoạt động như chất thải độc tự nhiên, thúc đẩy loại bỏ chất thải và tạp chất ra ngoài. Nước ấm còn có tác dụng cải thiện lưu thông máu, dẫn lưu bạch huyết, hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể.

Buổi sáng sau khi thức dậy, một ly nước ấm sẽ giúp hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn, đồng thời giúp làn da được cải thiện (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, uống một ly nước ấm lúc bụng đói, nhất là vào buổi sáng có tác dụng thư giãn các cơ đang căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung. Đồng thời, đây cũng là biện pháp hữu hiệu giúp giảm cân cho chị em phụ nữ, có tác dụng kiểm soát sự thèm ăn nhờ tăng cảm giác no, tránh ăn quá nhiều trong buổi sáng.

Đặc biệt, uống nước đủ sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường, làn da cũng mịn màng và tươi trẻ hơn. Theo khuyến cáo, mỗi người nên uống từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày (tuỳ thuộc vào cân nặng), tốt nhất là nên uống nước lọc ấm để đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đủ nhóm chất

Việc ăn uống cân bằng và khoa học rất quan trọng, nó không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn bảo vệ bạn khỏi nhiều vấn đề sức khỏe, giúp cơ thể khỏe khoắn, trẻ trung hơn.

Theo đó, chế độ ăn uống hằng ngày cần cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết – bao gồm chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất cùng một lượng calo phù hợp để cơ thể vận hành hiệu quả. Đồng thời, sự đa dạng trong thực phẩm ở từng nhóm chất, màu sắc của các loại rau củ quả… sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh.

Chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng, đủ bữa, khoa học... cần được duy trì để giúp cơ thể khoẻ mạnh (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, không nên bỏ bữa, đặc biệt là bỏ ăn sáng, nên duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, khoa học, kiểm soát khẩu phần ăn tránh ăn quá nhiều hoặc quá ít. Đồng thời, nên ăn no khoảng 80%, không nên cố ăn nhiều, việc tập thói quen nhai kỹ, ăn uống tập trung cũng rất quan trọng, tốt cho hệ tiêu hoá.

3. Không cắn móng tay

Thói quen này hay xảy ra ở một nhóm đối tượng, có sở thích kỳ lạ này hoặc khi căng thẳng, có người sẽ cắn móng tay. Ở trẻ em, thói quen này hay xảy ra và cực kỳ gây hại cho sức khỏe. Nhiều người có sở thích này cho rằng nếu rửa tay sạch sẽ thì sẽ không ngại việc cắn móng tay, tuy nhiên bộ phận này lại ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, rất dễ để vi trùng xâm nhập vào cơ thể.

Nếu trong quá trình cắn móng tay, việc cắn vào lớp biểu bì hoặc vùng da xung quanh có thể gây ra vết thương hở, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cơ thể. Việc cắn móng tay cũng ảnh hưởng đến răng miệng, có thể làm gãy răng, hỏng men răng, thậm chí còn khiến hàm răng bị lệch…

4. Tập thể dục thường xuyên

Tập luyện thể dục sẽ kích thích lưu thông máu, sinh ra chất chống oxy hoá để bảo vệ các tế bào, chống lão hoá da (Ảnh minh hoạ)

Đây là một thói quen vô cùng có lợi, không chỉ giúp bạn có một sức khoẻ tốt mà còn giúp trẻ trung, năng động hơn. Việc tập thể dục có thể kiểm soát tốt lượng mỡ thừa, tăng lượng cơ và duy trì giảm cân. Mỗi hành động diễn ra hàng ngày như đi bộ, leo cầu thang hay làm việc nhà đều là một cách để vận động cơ thể cực tốt.

Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên sẽ kích thích tiết ra các chất khác nhau trong não mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, thư thái và ít lo âu hơn. Đồng thời, tập thể dục thường xuyên sẽ kích thích lưu thông máu, sinh ra chất chống oxy hóa tự nhiên để bảo vệ các tế bào và trì hoãn sự lão hóa da, khiến bạn trông trẻ trung, năng động hơn.

5. Không nằm sấp khi ngủ

Nếu bạn có thói quen nằm sấp khi ngủ thì tốt nhất nên sửa càng sớm càng tốt. Thói quen ngủ nằm sấp sẽ khiến cho vùng da mặt tiếp xúc trực tiếp với gối xuất hiện nhiều nếp nhăn. Áp lực từ cơ thể dồn xuống dưới bề mặt sẽ khiến cho các nếp nhăn xuất hiện với tần suất nhiều và rõ hơn.

Nếu ai đang có thói quen ngủ sấp thì phải bỏ ngay vì rất có hại cho sức khoẻ tổng thể (Ảnh minh hoạ)

Đây là nguyên nhân khiến nếp nhăn xuất hiện sớm ở người trẻ. Do đó, cần cải thiện ngay tư thế ngủ càng sớm càng tốt nếu không bạn sẽ trông già hơn tuổi rất nhiều.

Tác giả: Lê Văn

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn