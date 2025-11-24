Bí đao kỵ gì? Những thực phẩm và thói quen cần tránh

Lợi ích sức khỏe từ bí đao

Thanh nhiệt, giải độc: Giúp làm mát cơ thể, thải độc hiệu quả, đặc biệt phù hợp trong mùa hè hoặc khi cơ thể nóng trong.

Lợi tiểu, giảm phù thũng: Các hoạt chất trong bí đao thúc đẩy đào thải nước dư thừa, giảm sưng và phù nề.

Hỗ trợ điều trị béo phì, tiểu đường: Hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ giúp kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu.

Cung cấp dưỡng chất: Bí đao có thể chế biến thành nhiều món ăn như canh, xào, hoặc nước giải nhiệt, bổ sung vitamin và khoáng chất.

Bí đao là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng cần ăn đúng cách, kết hợp hợp lý để vừa ngon miệng vừa bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm không nên kết hợp với bí đao

Cá diếc: Cả cá diếc và bí đao đều tính hàn; ăn cùng có thể gây tiêu chảy, đau bụng.

Đậu đỏ: Cả hai đều lợi tiểu và nhuận tràng; kết hợp dễ dẫn đến đi tiểu nhiều, tiêu chảy, mất nước.

Giấm: Làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, giảm giá trị dinh dưỡng của bí đao.

Muối: Có thể làm suy giảm tác dụng lợi tiểu và thanh nhiệt; hạn chế muối cũng tốt cho tim mạch.

Những người nên hạn chế sử dụng bí đao

Người mắc bệnh thận: Lợi tiểu quá mức có thể tăng áp lực lên thận.

Người huyết áp thấp: Bí đao calo thấp, nếu thay thế bữa chính dễ khiến huyết áp giảm.

Người có cơ địa hàn: Dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc tiêu hóa kém nên hạn chế.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nên ăn vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có triệu chứng bất thường.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn