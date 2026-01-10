Cô gái bị bỏng nặng do bóng bay sinh nhật bén lửa, phát nổ giờ ra sao?

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Thị Giang (sinh năm 1992) - cô gái từng bị bỏng nặng do bóng bay bén lửa, phát nổ - xuất hiện với diện mạo tươi tắn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Phía sau hình ảnh ấy là ký ức sinh nhật khiến cô ám ảnh.

Ngày 14/2/2025, trong bữa tiệc sinh nhật, Giang cầm bóng bay cùng bánh kem có thắp nến thì bất ngờ quả bóng lớn nhất chạm vào lửa, phát nổ dữ dội. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm tay và mặt cô, đồng thời cháy lan sang một số bóng bay trang trí trên trần nhà.

“Tôi thấy rát buốt ở tay và mặt, chỉ kịp hoảng loạn chạy thẳng vào nhà vệ sinh để xối nước lạnh”, cô kể với Tri Thức - Znews.

Ngay sau đó, Giang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị bỏng độ 2 ở vùng mặt, bỏng độ 1 ở tay. Rất may, tổn thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Sau khi xử lý ban đầu, Giang tuân thủ lịch thay băng và bôi thuốc theo chỉ định. Tuy nhiên, trước nỗi lo vết bỏng lâu lành, để lại sẹo hoặc thâm tăng sắc tố, cô chủ động tham khảo thêm ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Tại phòng khám, Giang được chỉ định chiếu plasma nhằm thúc đẩy quá trình lành thương, đồng thời sử dụng các sản phẩm phục hồi da chuyên sâu và chống nắng nghiêm ngặt. Nhờ can thiệp sớm, vùng da tổn thương hồi phục khá nhanh, nhưng như dự đoán của bác sĩ, sau khi lành, da bắt đầu sậm màu rõ rệt.

“Bác sĩ đã nói trước về nguy cơ thâm sau bỏng nên tôi chuẩn bị tâm lý từ đầu, không quá hoảng loạn”, Giang chia sẻ.

Khuôn mặt của Giang lúc bị bỏng và hiện tại.

Sau giai đoạn da ổn định, Giang tiếp tục bước vào liệu trình điều trị chuyên sâu hơn, bao gồm chiếu laser kết hợp cấy tinh chất tại phòng khám, song song với việc bôi thoa và chống nắng cẩn thận tại nhà. Quá trình này kéo dài gần 4 tháng, với tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng.

Thời gian đầu, Giang không tránh khỏi lo lắng khi vùng da mặt xuất hiện tăng sắc tố, điều khiến nhiều người sau bỏng mặc cảm kéo dài. Tuy nhiên, cô kiên trì theo đúng phác đồ điều trị, không bỏ dở giữa chừng.

Trong giai đoạn đó, Giang nhận được sự động viên lớn từ bạn bè, những người có mặt trong bữa tiệc hôm xảy ra tai nạn luôn theo sát, hỏi thăm và đồng hành cùng cô trong suốt quá trình điều trị.

Hiện tại, sau gần 11 tháng kể từ sự cố, làn da mặt của Giang đã cải thiện rõ rệt. Các vết thâm mờ dần, bề mặt da đều màu, mịn màng hơn trước. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét diện mạo hiện tại của cô trông tươi tắn hơn thời điểm chưa bị bỏng.

“Mọi người hay đùa là trong họa có phúc, coi như một lần ‘peel da nồng độ cao’. Tôi thực sự thấy mình may mắn vì không bị bỏng sâu và hồi phục nhanh”, cô chia sẻ.

Trong suốt quá trình điều trị, công việc của Giang cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Hoạt động trong lĩnh vực thời trang và bán hàng online, cô nhận được sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng. Theo Giang, công việc còn có phần thuận lợi hơn nhờ sự chia sẻ, đồng cảm từ khách hàng.

"Sự cố là lời nhắc nhở lớn về nguy cơ tiềm ẩn từ bóng bay trang trí, đặc biệt khi sử dụng gần lửa. Sau tai nạn, tôi học cách bình tĩnh đối diện, chủ động điều trị và biết ơn sự đồng hành của những người xung quanh", Giang nói.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn