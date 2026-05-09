5 sai lầm khi bảo dưỡng ô tô khiến xe “xuống cấp” nhanh chóng

Bảo dưỡng xe ô tô là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ và hiệu suất vận hành của phương tiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và thực hiện đúng cách. Trên thực tế, nhiều chủ xe dù có ý thức chăm sóc xe nhưng lại vô tình mắc phải những sai lầm cơ bản, khiến chiếc xe xuống cấp nhanh hơn, tiêu tốn nhiều chi phí sửa chữa và thậm chí ảnh hưởng đến độ an toàn khi sử dụng.

Bảo dưỡng ô tô sai cách - Thói quen nhỏ, hậu quả lớn (Ảnh minh họa)

Không tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ

Một trong những sai lầm thường gặp nhất là không tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nhiều người có thói quen chỉ mang xe đi kiểm tra khi phát sinh vấn đề rõ ràng như tiếng ồn lạ, xe rung hoặc hao xăng bất thường. Tuy nhiên, xe ô tô là một hệ thống phức tạp với nhiều chi tiết hoạt động đồng thời, và không phải hư hỏng nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu.

Việc bỏ qua các mốc bảo dưỡng định kỳ có thể khiến những lỗi nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn. Ví dụ, dầu động cơ nếu không được thay đúng hạn sẽ mất dần khả năng bôi trơn, làm tăng ma sát và gây mài mòn các chi tiết bên trong động cơ. Tương tự, lọc gió bẩn sẽ khiến động cơ hoạt động kém hiệu quả và tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Khi chủ xe không kiểm tra định kỳ, những hao mòn này diễn ra âm thầm và đến khi phát hiện thì chi phí sửa chữa thường đã rất cao.

Bảo dưỡng định kỳ không chỉ là việc thay thế các bộ phận hao mòn mà còn là quá trình kiểm tra tổng thể để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Vì vậy, việc tuân thủ lịch bảo dưỡng không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn tiết kiệm chi phí về lâu dài.

Sử dụng phụ tùng và dầu nhớt kém chất lượng

Một sai lầm khác xuất phát từ tâm lý tiết kiệm chi phí trước mắt là sử dụng phụ tùng thay thế hoặc dầu nhớt không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giá rẻ, nhưng đi kèm với đó là chất lượng không đảm bảo, thậm chí gây hại cho xe.

Dầu nhớt đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bôi trơn, làm mát và bảo vệ động cơ. Nếu sử dụng loại dầu không đạt tiêu chuẩn, động cơ sẽ không được bảo vệ đầy đủ, dẫn đến tình trạng nóng máy, mài mòn nhanh và giảm hiệu suất vận hành. Tương tự, các phụ tùng như má phanh, lọc dầu, bugi hay dây curoa nếu không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và độ bền của xe.

Nhiều người cho rằng việc sử dụng phụ tùng rẻ sẽ giúp tiết kiệm chi phí, nhưng thực tế lại ngược lại. Những linh kiện kém chất lượng thường có tuổi thọ ngắn, nhanh hỏng và có thể kéo theo hư hỏng của các bộ phận khác. Do đó, việc lựa chọn phụ tùng chính hãng hoặc từ các thương hiệu uy tín là một khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ chiếc xe của bạn.

Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo ban đầu

Xe ô tô thường “lên tiếng” trước khi xảy ra hư hỏng nghiêm trọng, nhưng không phải ai cũng chú ý đến những tín hiệu này. Nhiều chủ xe có xu hướng bỏ qua các dấu hiệu ban đầu như tiếng kêu lạ, mùi khét, đèn cảnh báo trên bảng điều khiển hay cảm giác lái bất thường.

Những dấu hiệu này có thể là cảnh báo sớm của các vấn đề như hệ thống phanh bị mòn, động cơ quá nhiệt, hoặc hộp số gặp trục trặc. Khi bị phớt lờ, các lỗi nhỏ này có thể nhanh chóng trở thành sự cố lớn, gây nguy hiểm khi vận hành và làm tăng chi phí sửa chữa.

Việc chú ý đến các thay đổi nhỏ trong quá trình sử dụng xe là một thói quen quan trọng. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chủ xe nên kiểm tra hoặc đưa xe đến trung tâm bảo dưỡng để được đánh giá chính xác. Phản ứng kịp thời không chỉ giúp tránh hư hỏng nghiêm trọng mà còn đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.

Rửa xe và vệ sinh sai cách

Nhiều người cho rằng việc rửa xe chỉ đơn giản là làm sạch bề mặt bên ngoài, nhưng nếu thực hiện sai cách, điều này có thể gây hại cho lớp sơn và các chi tiết của xe. Việc sử dụng khăn lau khô, nước rửa không chuyên dụng hoặc chà xát quá mạnh có thể làm trầy xước bề mặt sơn, khiến xe nhanh xuống cấp và mất thẩm mỹ.

Ngoài ra, việc rửa xe dưới trời nắng gắt cũng là một sai lầm phổ biến. Nhiệt độ cao khiến nước bốc hơi nhanh, để lại cặn khoáng trên bề mặt sơn và tạo thành các vết ố khó làm sạch. Không chỉ ngoại thất, nội thất xe cũng cần được vệ sinh đúng cách. Việc sử dụng hóa chất không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt da, nhựa và các chi tiết bên trong xe.

Một vấn đề khác là nhiều người bỏ qua việc vệ sinh khoang máy hoặc làm sạch không đúng cách, dẫn đến nguy cơ hư hỏng các linh kiện điện tử. Vệ sinh xe đúng cách không chỉ giúp giữ vẻ ngoài sạch đẹp mà còn góp phần bảo vệ các bộ phận quan trọng khỏi tác động của bụi bẩn và môi trường.

Lái xe và sử dụng xe không đúng cách

Cách sử dụng xe hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của xe. Nhiều người có thói quen tăng tốc đột ngột, phanh gấp hoặc chở quá tải, khiến các bộ phận như động cơ, hệ thống phanh và hệ thống treo bị hao mòn nhanh chóng.

Ngoài ra, việc không khởi động xe đúng cách, đặc biệt vào buổi sáng hoặc sau thời gian dài không sử dụng, cũng có thể gây hại cho động cơ. Khi động cơ chưa đạt nhiệt độ hoạt động tối ưu mà đã phải chịu tải lớn, các chi tiết bên trong sẽ bị mài mòn nhiều hơn.

Một sai lầm khác là để xe lâu ngày không sử dụng mà không có biện pháp bảo quản phù hợp. Điều này có thể khiến ắc quy bị hết điện, lốp xe bị biến dạng và các chất lỏng trong xe bị suy giảm chất lượng. Việc sử dụng xe đúng cách, kết hợp với bảo dưỡng định kỳ, sẽ giúp duy trì hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của xe.

Bảo dưỡng xe ô tô không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho chính bạn. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhặt như bỏ qua lịch bảo dưỡng, sử dụng phụ tùng kém chất lượng hay không chú ý đến dấu hiệu bất thường đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiểu đúng và tránh những sai lầm phổ biến này sẽ giúp bạn giữ cho chiếc xe luôn trong tình trạng tốt nhất, tiết kiệm chi phí sửa chữa và nâng cao trải nghiệm lái xe. Một chiếc xe được chăm sóc đúng cách không chỉ bền bỉ hơn mà còn mang lại sự yên tâm trên mọi hành trình.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn