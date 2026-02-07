Bảo dưỡng giá mềm, dịch vụ không ngừng được nâng cấp, VinFast tạo tiêu chuẩn hậu mãi mới trên thị trường

Xe cao cấp nhưng chi phí bảo dưỡng “khiêm tốn”

Với nhiều chủ xe VinFast, chi phí bảo dưỡng là một trong những đặc quyền đáng giá nhất khi chuyển sang sở hữu xe điện. Anh Đinh Công Thắng (Hà Nội) - một trong những khách hàng tiên phong của VinFast VF 5 vẫn luôn cảm thấy hài lòng sau 2 năm sử dụng, và đặc biệt ấn tượng với lần bảo dưỡng xe gần nhất.

“Mốc 72.000 km vào hãng chỉ tốn khoảng 300.000-400.000 đồng, không có gì hỏng hóc quá lớn cần thay”, anh Thắng chia sẻ. Đây là lợi thế của xe điện so với xe xăng, bởi kết cấu động cơ điện không cần phải thay dầu/nhớt, ít chi tiết hao mòn.

Thậm chí ngay cả dòng VinFast VF 9, mẫu SUV điện cao cấp nhất của thương hiệu Việt cũng có chi phí bảo dưỡng “khiêm tốn”. Đây cũng là một trong những lý do anh Phạm Đức Giang (Hưng Yên) từng tạm thời chia tay với dòng xe này do nhu cầu thay đổi, nhưng sau đó đã quyết định “yêu lại”.

“Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ mốc 12.000 km của VinFast VF 9 chỉ bằng 1/3 xe xăng, dầu phổ thông. Hóa đơn gọn nhẹ, tương đương như bảo dưỡng một chiếc xe hạng A”, anh Giang cho biết.

Anh Vũ Tuấn Linh - một chủ xe VinFast VF 8 tại Hà Nội, thừa nhận với mức chi phí dễ chịu, chất lượng dịch vụ của hãng xe Việt là vượt xa kỳ vọng. “Mỗi lần cần bảo dưỡng hay cập nhật phần mềm, tôi đều gọi điện đặt lịch trước, các bạn kỹ thuật viên hỗ trợ nhiệt tình. Thậm chí, có hôm bận, xưởng còn cử người giao xe tận nơi”, anh Linh nói.

Tiêu chuẩn hậu mãi ngày càng “chất”

Một chi tiết khác được nhiều người dùng đánh giá cao về VinFast là chính sách bảo hành lên tới 10 năm - điều hiếm có trên thị trường. Bộ phận “trái tim” của chiếc xe là pin cũng được bảo hành từ 8-10 năm, đem lại sự yên tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng. Mức bảo hành vượt tầm này cũng đã tạo áp lực cho nhiều thương hiệu xe nước ngoài lâu năm ở Việt Nam phải nâng cấp chính sách, với mức thông dụng hiện nay là 5 năm thay vì 3 năm như trước.

Lợi thế về chi phí bảo dưỡng và chính sách bảo hành dài hạn còn được củng cố bởi quy mô hệ thống dịch vụ rộng khắp của VinFast. Hãng xe Việt hiện sở hữu mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất thị trường, với khoảng 400 xưởng hoạt động tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố (tính tới cuối năm 2025), đa số phục vụ cả ngày cuối tuần, buổi tối. Độ phủ này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng dù ở các đô thị lớn hay khu vực tỉnh lẻ.

Không dừng ở quy mô, VinFast còn phát triển loạt dịch vụ hậu mãi hướng tới trải nghiệm thuận tiện hơn cho chủ xe. Người dùng có thể đặt lịch trước và sử dụng dịch vụ giao nhận xe tận nhà, từ khâu bàn giao xe mới đến khi nhận lại xe sau sửa chữa, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại.

Hãng cũng cam kết minh bạch về thời gian sửa chữa. Nếu xe phải nằm xưởng quá thời hạn đã hẹn, khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí theo từng ngày chậm trễ. Đáng chú ý, với các trường hợp liên quan đến pin, động cơ, khách hàng còn được hỗ trợ mượn pin hoặc xe thay thế trong thời gian chờ xử lý, đảm bảo việc di chuyển không bị gián đoạn.

“Có lần xe gặp sự cố không may phải nằm xưởng khá lâu, thế là đại lý cho tôi mượn một chiếc VF 6, vừa có phương tiện sử dụng lo công việc, lại còn được trải nghiệm một chiếc xe… xịn hơn cả xe của mình”, anh Trần Minh Tuấn, một chủ xe VF 5 tại TP.HCM kể lại một kỷ niệm với hậu mãi VinFast.

Sự kết hợp giữa chi phí bảo dưỡng thấp, chính sách bảo hành dài hạn, mạng lưới dịch vụ phủ rộng và các tiện ích hậu mãi thực tế đang tạo nên lợi thế cạnh tranh của VinFast trong trải nghiệm sử dụng lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở thông số hay trang bị trên sản phẩm. Đây cũng là yếu tố góp phần quan trọng vào doanh số kỷ lục 175.099 xe trong năm 2025, tiếp tục củng cố vị thế số 1 thị trường của VinFast.

Nguồn tin: nongthonvaphattrien.vn