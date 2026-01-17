Thời gian:
4 loại cây phong thủy rước 'tài lộc' vào nhà

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí, lọc không khí mà còn được xem là 'vật dẫn khí', giúp thu hút tài lộc cho gia chủ.

Theo quan niệm phong thủy, cây huyết rồng được xem là biểu tượng của nguồn năng lượng mạnh mẽ, có khả năng thu hút tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những vận khí xấu. Ảnh: Internet

Loài cây này có tuổi thọ cao, được cho là có thể sống hàng trăm năm, nên còn đại diện cho sức khỏe, sự trường thọ và nền tảng ổn định của gia đình. Ảnh: Internet

Nhựa đỏ của cây huyết rồng còn được coi là dấu hiệu của sinh khí dồi dào, mang ý nghĩa giữ lộc, tụ tài. Ảnh: Internet

Trồng cây huyết rồng trong nhà giúp không gian thêm vượng khí, hỗ trợ công việc làm ăn hanh thông, tài lộc bền lâu theo thời gian. Ảnh: Internet

Trong phong thủy, cây phật thủ được xem là biểu tượng của sự che chở, may mắn và tài lộc dồi dào. Ảnh: Internet

Quả phật thủ có hình dáng như bàn tay Phật, mang ý nghĩa “giữ của”, bảo vệ tiền tài và phúc khí cho gia đình. Ảnh: Internet

Hương thơm dịu nhẹ của phật thủ còn giúp xua đuổi tà khí, thu hút năng lượng tích cực vào nhà. Ảnh: Saigonhoa

Với dáng cây cứng cáp, tán lá xanh quanh năm, tùng la hán mang đến cảm giác uy nghi, vững chãi cho không gian sống. Ảnh: Vuonuomcaytot

Trong phong thủy, tùng la hán mang ý nghĩa trấn trạch, giúp ổn định sinh khí, bảo vệ nhà khỏi nguồn năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút may mắn và tài lộc. Ảnh: Internet

Cây phát tài với thân vươn thẳng, tán lá xanh tốt biểu trưng cho sự phát triển bền vững và thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh: Vuonngoctan

Đáng chú ý, cây phát tài nở hoa được coi là điềm báo may mắn lớn, báo hiệu tài lộc dồi dào sắp gõ cửa. Loại cây này dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với nhiều không gian sống hiện đại. Ảnh: Internet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

