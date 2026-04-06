3 thói quen buổi sáng âm thầm ‘hành hạ’ dạ dày của bạn

Một số thói quen dậy sớm trông có vẻ “rất lành mạnh”, thực tế lại đang tiếp lửa cho bệnh về dạ dày. (Ảnh: ITN)

Vừa thức dậy đã uống ‘đồ uống kích thích’

Nhiều người buổi sáng đã uống cà phê đặc, trà đặc; nước chanh, nước giấm trái cây; nước mặn, nước mật ong; đồ uống lạnh, đồ uống có ga. Caffeine, axit hữu cơ, quá nhiều muối, kích thích quá lạnh hoặc quá nóng đều có thể làm tăng tiết axit dạ dày, kích thích niêm mạc dạ dày.

Nghiên cứu cho thấy, cà phê đặc có thể làm tăng tiết axit dạ dày khoảng 20%-30%, đối với niêm mạc dạ dày vốn đang viêm hoặc loét, giống như “tổn thương lần hai”. Nếu bạn vốn đau dạ dày, trào ngược, một tách cà phê đặc ngay khi dậy rất có thể khiến bạn cả ngày bị ợ nóng, ngực bị tức.

Không ăn sáng, cố gắng nhịn đến trưa

Nhiều người trung niên và cao tuổi có một thói quen: "Sáng không thấy đói, không ăn cũng chẳng sao." Vấn đề là, dạ dày sẽ tiết axit theo đồng hồ sinh học, ngay cả khi bạn không ăn, dạ dày vẫn tiết axit để "chờ" bữa ăn đó.

Khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa axit, chỉ còn axit dạ dày + pepsin tiêu hóa niêm mạc dạ dày của chính mình, lâu ngày sẽ dẫn đến viêm loét. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, những người không ăn sáng lâu dài có nguy cơ loét dạ dày tăng khoảng 30%-40%. Nhiều người ban đầu chỉ bị viêm dạ dày nhẹ, nhưng nhờ nhiều năm không ăn sáng, đã chịu đựng và biến thành bệnh dạ dày nặng.

Vừa thức dậy đã tập thể dục mạnh, chạy bộ buổi sáng khi đói

Nhiều người để giảm cân, rèn luyện sức khỏe, sáng vừa thức dậy đã đi bộ nhanh, chạy bộ sáng, leo cầu thang, và đều là khi bụng đói.

Tập thể dục khi đói, hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, tiết axit dạ dày tăng, trong khi dạ dày lại không có gì để đệm; tập thể dục mạnh sẽ làm phần lớn máu cơ thể chảy về cơ bắp và tim, giảm lượng máu đến dạ dày và ruột, niêm mạc dạ dày vốn đã viêm càng khó hồi phục.

Đối với người khỏe mạnh, trong ngắn hạn có thể không sao; nhưng với những người bị viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày, trào ngược, cách làm này giống như vừa xây tường, vừa liên tục phá tường, tốc độ phục hồi không thể theo kịp tốc độ phá hủy. Nhiều người sau khi tập thể dục buổi sáng về nhà, xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, buồn nôn, ợ hơi thường xuyên, thực ra đó là dạ dày đang "phản đối".

Mẹo ‘bảo dưỡng sức khỏe’ vào buổi sáng

Nên ăn bữa sáng đơn giản trong vòng một giờ sau khi thức dậy. (Ảnh: ITN).

Nếu thật sự muốn bệnh dạ dày cải thiện dần, vài việc nhỏ khi thức dậy có thể từng bước điều chỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, hãy thư giãn trên giường một chút, đừng vội vàng đứng dậy ngay, để huyết áp, nhịp tim và đường tiêu hóa từ từ "tỉnh giấc". Sau khi ra khỏi giường, trước tiên hãy uống một cốc nước ấm nhỏ (khoảng 150–200 ml), nước ấm gần bằng nhiệt độ cơ thể, vừa có thể làm ẩm dạ dày, vừa không kích thích quá mức.

Ăn bữa sáng đơn giản trong vòng một giờ sau khi thức dậy như cháo kê, bánh bao, lát bánh mì, trứng, một lượng nhỏ rau mềm, tránh quẩy chiên, thực phẩm cay nồng, muối chua. Nếu nhất thiết phải uống cà phê, trà, thì nên chuyển sang uống sau khi ăn sáng, giảm lượng còn một nửa, tránh đói bụng.

Muốn tập thể dục buổi sáng, nên chuyển sang thực hiện từ 1 đến 1,5 giờ sau khi ăn, chủ yếu đi bộ chậm, thái cực quyền, tránh tập luyện cường độ cao khi đói bụng. Những người loét dạ dày, trào ngược, ban sáng không nên uống thuốc bừa bãi, không nên thử các phương pháp dân gian "bồi bổ dạ dày", thuốc phải dùng theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn