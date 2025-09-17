3 hot girl dao kéo bị sao chép khuôn mặt nhiều nhất Trung Quốc

Cô cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến việc mình từng gây mê toàn thân để phẫu thuật mũi ngay giai đoạn đầu thai kỳ. "Tôi nghi ngờ thuốc gây mê đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi", cô chia sẻ. Vụ việc nhanh chóng gây bão dư luận. Nhiều ý kiến chỉ trích Han Anran coi thường mạng sống của con khi vẫn phẫu thuật trong lúc mang thai. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, cô giải thích ca phẫu thuật diễn ra trước khi phát hiện mang thai, nên không thể lường trước hậu quả. Ảnh: Sina.