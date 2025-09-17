3 hot girl dao kéo bị sao chép khuôn mặt nhiều nhất Trung Quốc

Wang Jin - blogger thẩm mỹ nổi tiếng trên Douyin - sở hữu gương mặt búp bê điển hình với đôi mắt to, bọng mắt đầy và chiếc cằm nhỏ. Cô thường chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ cùng phong cách thời trang, thu hút gần một triệu người theo dõi. Ảnh: @beautywangjin.
Theo SCMP, Wang Jin đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 14.000 USD) để trông trẻ hơn 10 tuổi. Cô kể: "Lần đầu phẫu thuật, mặt tôi lồi lõm, méo mó. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng tôi mới có gương mặt búp bê. Tôi dành nửa năm để hồi phục, và cái đẹp hiện tại là điều tôi xứng đáng có được sau nhiều đau đớn". Ảnh: @beautywangjin.
Wang Jin đã mở phòng khám thẩm mỹ riêng, nơi cô dùng khuôn mặt mình như mẫu hình để tư vấn cho khách muốn thay đổi ngoại hình. Hơn 500 khách hàng đã phẫu thuật để có gương mặt baby trông giống cô, theo SCMP.
Gương mặt của Wang Jin nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng với nhiều người hâm mộ. Một số phòng khám thậm chí tung gói dịch vụ lấy cảm hứng từ cô: tiêm 3 lần chất làm đầy có giá 38.888 nhân dân tệ (hơn 5.400 USD), hay 25.888 nhân dân tệ (khoảng 3.636 USD) để có phần vai giống Wang Jin. Tuy nhiên, trào lưu bắt chước này đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: @beautywangjin.
Han Anran (26 tuổi) là một hot girl mạng xã hội nổi tiếng tại Trung Quốc với hơn một triệu người theo dõi và gương mặt "mẫu" tại nhiều trung tâm thẩm mỹ xứ tỷ dân. Cô thường xuyên lọt top tìm kiếm Weibo vì những ồn ào xoay quanh phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện tình cảm lận đận. Tính đến nay, cô đã 4 lần kết hôn và 3 lần ly hôn. Ảnh: Weibo.
Theo Zaobao, Han Anran từng trải qua hàng chục ca dao kéo khắp cơ thể. Sau khi kết hôn với người chồng thứ tư, cô mang thai song sinh. 3 tháng đầu thai kỳ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong một lần khám, bác sĩ phát hiện thai nhi phát triển bất thường và buộc phải bỏ thai. Ảnh: Weibo.
Cô cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến việc mình từng gây mê toàn thân để phẫu thuật mũi ngay giai đoạn đầu thai kỳ. "Tôi nghi ngờ thuốc gây mê đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi", cô chia sẻ. Vụ việc nhanh chóng gây bão dư luận. Nhiều ý kiến chỉ trích Han Anran coi thường mạng sống của con khi vẫn phẫu thuật trong lúc mang thai. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, cô giải thích ca phẫu thuật diễn ra trước khi phát hiện mang thai, nên không thể lường trước hậu quả. Ảnh: Sina.
Trái ngược với Han Anran, hot girl Barbie Dilila (tên thật Yan Pepe) lại xây dựng hình tượng "Barbie sống". Sinh ra trong gia đình khá giả ở Cam Túc, mang một phần tư dòng máu Nga và mê Barbie từ nhỏ, niềm yêu thích ấy dần biến thành ám ảnh, thôi thúc cô tìm đến dao kéo để biến mình thành "Barbie ngoài đời thật". Ảnh: Baidu.
Barbie Dilila từng phủ nhận tin đồn đã "dao kéo 108 lần", nhưng cũng nhiều lần úp mở rồi lại thừa nhận từng phẫu thuật. Sự mâu thuẫn này khiến cộng đồng mạng càng thêm hoài nghi. Hiện tại, gương mặt của cô căng cứng, khó biểu cảm. Cô thừa nhận: "Khi ăn cơm, tôi không dám há miệng to, sợ làm hỏng gương mặt". Ảnh: Baidu.
Tranh cãi càng lớn hơn khi từng có đại gia chi tới 4 triệu nhân dân tệ (hơn 560.000 USD) chỉ để được nhìn tận mắt gương mặt của cô. Một số cư dân mạng ví Dilila như "búp bê bị điều khiển", mất đi cá tính. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu và như thế nào là quyền lựa chọn riêng. Ảnh: Baidu.
Tác giả: Hoàng Hoàng
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn