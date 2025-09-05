Nhan sắc ngọt ngào của hot girl bóng chuyền Nguyễn Thị Phương

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Phương diện áo phông trắng in chữ Việt Nam cùng chiếc áo khoác đỏ vắt ngang vai. Với bộ trang phục sáng và chiều cao ấn tượng, Nguyễn Thị Phương nổi bật giữa không gian đầy tự hào dân tộc.

Với nụ cười tỏa nắng, gương mặt rạng rỡ và thần thái tự tin, nữ chủ công sinh năm 1999 nhanh chóng nhận về mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều fan bình luận, chỉ một bức hình thôi cũng đủ thấy khí chất vừa trẻ trung, vừa cuốn hút của nữ VĐV đến từ CLB Binh chủng Thông tin.

Trên mạng xã hội, Phương cũng gây chú ý với loạt ảnh đời thường khoe nhan sắc nổi bật. Dù không quá cầu kỳ về trang điểm hay ăn mặc, cô vẫn khiến dân mạng “đổ gục” nhờ nét đẹp thuần khiết và phong cách gần gũi. Mỗi bức ảnh cô đăng tải đều thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Về chuyên môn, Nguyễn Thị Phương đang là một trong những cái tên sáng giá của lứa trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô góp mặt trong đội hình chính của CLB Binh chủng Thông tin và thường xuyên ra sân ở các giải đấu lớn. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu được rèn giũa đúng hướng, cô hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Sự nghiệp còn ở phía trước, nhưng với những gì đã thể hiện, Nguyễn Thị Phương đang từng bước chứng minh rằng danh xưng “hoa khôi mới của bóng chuyền Việt Nam” là hoàn toàn xứng đáng. Cô vừa có tài năng, vừa có nhan sắc và đặc biệt là một tinh thần cầu tiến – những phẩm chất từng làm nên tên tuổi của đàn chị Kim Huệ.

