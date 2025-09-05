Gương mặt sưng vù của hot girl bóng đá sau va chạm

Tối 4/9, cầu thủ Hoàng Thị Loan khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng loạt ảnh khuôn mặt bầm tím, sưng tấy và đang phải chườm mát vì chấn thương sau trận đấu khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trên sân PVF.

Tình huống gây chấn thương diễn ra phút 23 giữa CLB Hà Nội - đội bóng nữ Hoàng Loan đang khoác áo - và CLB Phong Phú Hà Nam. Ngôi sao sinh năm 1995 nhảy lên đánh đầu và không may đập vào đầu của một cầu thủ đối phương.

Hoàng Loan bị chấn thương sau cú nhảy lên đánh đầu và va phải đối thủ. Ảnh: Hoàng Loan/Facebook.

Tình huống khiến trận đấu phải tạm dừng, và nhân viên y tế được gọi vào để chăm sóc cho hậu vệ đội Hà Nội.

Kèm theo những hình ảnh mặt sưng vù, Hoàng Loan vẫn thể hiện tâm trạng thoải mái với dòng caption: "Mỗi lần thi đấu trời nắng gắt thì tinh thần tôi vẫn không bao giờ xuống được. Chỉ có thể làm nhan sắc tôi xuống được thôi".

Dưới bài đăng, những người theo dõi bày tỏ xót xa và hỏi han tình hình sức khỏe, động viên tinh thần cầu thủ 30 tuổi.

Hoàng Loan nổi tiếng là hot girl của làng bóng đá. Ảnh: Hoàng Loan/Facebook.

Hoàng Thị Loan (sinh năm 1995) là một trong những nhân tố tài năng của tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cô hiện thuộc biên chế CLB Hà Nội và thi đấu ở vị trí hậu vệ. Cô từng cùng đội giành vé vào chung kết SEA Games 31. Năm 2019, cô cùng các đồng đội giành tấm HCV SEA Games 30, nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý.

Ngoài sân cỏ, cô được mệnh danh hot girl với sắc vóc nổi bật cùng gu ăn mặc tinh tế. Cô có chiều cao 1,58 m và vóc dáng khỏe khoắn nhờ rèn luyện thể thao. Nụ cười tươi với má lúm đồng tiền, chiếc răng khểnh duyên dáng của cô gái đến từ Hà Nội "đốn tim" không ít fan bóng đá.

Hoàng Loan cũng nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu trang Facebook có gần 250.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thi đấu, tập luyện và cuộc sống thường ngày.

