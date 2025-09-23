2.366 phương tiện đã neo đậu tại bến tránh trú bão

BĐBP tỉnh Nghệ An kêu gọi, thông báo, hướng dẫn các phương tiện hoạt động trên biển vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn. Ảnh: Lê Thạch

Tính đến 15 giờ ngày 23/9, các đơn vị tuyến biển thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, kêu gọi được 275 phương tiện với 1.274 lao động vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn. Hiện, các đơn vị tiếp tục thông báo, hướng dẫn 454 lượt phương tiện/1.920 lao động đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để vòng tránh khỏi vùng nguy hiểm, neo đậu, trú tránh bão.

Nghệ An Thông báo, hướng dẫn các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản ứng phó mưa bão giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Lê Thạch





Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có tổng số 2.895 phương tiện với 13.070 lao động. Trong đó, 2.366 phương tiện với 10.822 lao động đã neo đậu tại bến. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đều đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão và đang di chuyển, tránh trú đến nơi an toàn.

Phương tiện của ngư dân Nghệ An neo đậu đảm bảo an toàn tại bến. Ảnh: Lê Thạch



Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản có các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào bờ.

Tác giả: Lê Thạch

Nguồn tin: bienphong.com.vn