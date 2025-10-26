19 người Palestine thiệt mạng ở Gaza do hỏa lực của Israel trong 48 giờ

Cơ quan y tế Gaza hôm 25/10 thông báo, 19 người Palestine đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 48 giờ qua, do các cuộc tấn công liên tục của Israel tại nhiều khu vực ở Gaza.

Theo Bộ Y tế Palestine, 19 người Palestine đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 48 giờ qua. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan y tế Gaza cũng cho biết, tổng số người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10/2023 đã tăng lên 68.519 người, trong khi số người bị thương là 170.382. Còn số người thương vong kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 10/10 là 93 người thiệt mạng và 324 người bị thương.

Liên quan tình hình nhân đạo tại Gaza, Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế cho biết tình hình nhân đạo vẫn thảm khốc, với tình trạng thiếu hụt các dịch vụ cơ bản và các hoạt động cứu trợ bị cản trở.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn