Ai Cập chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên bằng đường bộ đến Sudan

Bộ Đoàn kết xã hội Ai Cập cho biết, chuyến hàng cứu trợ nhân đạo bằng đường bộ đầu tiên cho Sudan, gồm 70 tấn lương thực, thuốc men, cùng nhiều nhu yếu phẩm. Dự kiến, lô hàng sẽ đến Sudan vào đêm cuối cùng của năm 2025.

Trước khi khởi động chuyến hàng cứu trợ bằng đường bộ cho Sudan, trong gần 3 năm qua, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập đã chuyển tổng cộng hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ bằng đường biển đến quốc gia láng giềng phía Nam.

Xung đột vũ trang kéo dài biến Sudan trở thành một trong những trung tâm khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Ảnh: Reuters

Do tác động của cuộc xung đột vũ trang khốc liệt bùng phát từ giữa tháng 4/2023 giữa quân đội quốc gia và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch, Sudan 3 năm liền đứng đầu danh sách các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Liên hợp quốc cùng các tổ chức nhân đạo quốc tế ước tính gần 25 triệu người Sudan, chiếm hơn một nửa dân số nước này, đang trong tình trạng thiếu đói và cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn