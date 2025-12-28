Ngôi làng Ý đón em bé đầu tiên sau 30 năm, nhiều người đổ xô tới xem

Bà Cinzia Trabucco, ông Paolo Bussi cùng bé gái 9 tháng tuổi Lara Bussi Trabucco - Ảnh: GUARDIAN

Tin vui sau ba thập kỷ tĩnh lặng

Theo báo Guardian, tại ngôi làng cổ Pagliara dei Marsi (vùng Abruzzo, miền Trung nước Ý), nơi số lượng mèo từ lâu đã đông hơn con người, tiếng khóc chào đời của bé Lara Bussi Trabucco vào tháng 3-2025 đã chấm dứt chuỗi 30 năm không có tiếng trẻ thơ.

Với dân số vỏn vẹn khoảng 20 người, sự hiện diện của bé Lara quan trọng đến mức em được coi là "biểu tượng hy vọng" và trở thành “điểm tham quan” của người dân nơi đây, thậm chí là người từ nơi khác.

Bà Cinzia Trabucco (42 tuổi), mẹ của bé, chia sẻ: "Những người thậm chí còn không biết làng Pagliara dei Marsi tồn tại đã tìm đến đây, chỉ vì họ nghe nói về Lara. Mới 9 tháng tuổi nhưng con bé đã nổi tiếng rồi". Lễ rửa tội của Lara có sự tham dự của toàn bộ cư dân trong làng.

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui của gia đình này lại là thực trạng đáng báo động của quốc gia: cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng ở Ý.

Theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Istat, năm 2024, số ca sinh tại Ý chạm mức thấp kỷ lục 369.944, tiếp nối xu hướng giảm kéo dài 16 năm.

Tỉ lệ sinh cũng giảm xuống mức thấp nhất với trung bình 1,18 con mỗi phụ nữ năm 2024 - thuộc hàng thấp nhất Liên minh châu Âu.

Nguyên nhân của sự suy giảm rất đa dạng: từ việc làm bấp bênh, làn sóng thanh niên di cư ra nước ngoài, sự hỗ trợ chưa đầy đủ cho các bà mẹ đi làm, cho đến tình trạng vô sinh nam gia tăng. Ngoài ra, ngày càng nhiều người đơn giản là lựa chọn không sinh con.

Trong đó vùng Abruzzo - nơi làng Pagliara dei Marsi tọa lạc - chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Trong bảy tháng đầu năm 2025, số ca sinh tại đây giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm cao nhất trong 20 vùng hành chính của Ý.

Thị trưởng Giuseppina Perozzi cho biết làng liên tục mất dân do già hóa nhưng lại không có thế hệ kế tiếp thay thế trong nhiều thập kỷ.

Tăng cường trợ cấp tài chính nhưng thiếu dịch vụ công

Trước tình hình này, Chính phủ Ý đã triển khai các gói thưởng và hỗ trợ như tặng 1.000 euro cho mỗi trẻ sơ sinh và trợ cấp hằng tháng, nhằm đối phó điều được gọi là “mùa đông nhân khẩu học”.

Tuy nhiên cư dân tại các vùng nông thôn như Pagliara dei Marsi cho rằng tiền bạc là chưa đủ.

Bà Cinzia Trabucco, mẹ của Lara, cho biết khó khăn lớn nhất vẫn là thiếu dịch vụ công như giữ trẻ và nỗi lo về tương lai học tập của con.

Ngôi làng này đã không còn trường học trong nhiều thập kỷ, còn các trường ở khu vực lân cận cũng đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu học sinh.

Hệ quả là nhiều phụ nữ phải rời bỏ thị trường lao động khi mang thai vì không thể cân bằng được công việc và gia đình.

Không chỉ đe dọa sự tồn tại của các làng quê, khủng hoảng tỉ lệ sinh còn ảnh hưởng lớn đến hệ thống y tế. Tại thành phố Sulmona lân cận, khoa sản của Bệnh viện Annunziata có nguy cơ bị đóng cửa vì không đạt ngưỡng 500 ca sinh/năm.

Nếu các cơ sở y tế tại địa phương đóng cửa, phụ nữ mang thai sẽ phải di chuyển hàng giờ đến các thành phố lớn hơn trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.

Các bác sĩ và nữ hộ sinh cảnh báo rằng những tiêu chí cũ không còn phù hợp trong bối cảnh dân số suy giảm. Nhiều ý kiến cho rằng để đảo ngược xu hướng, Ý cần cải tổ toàn diện từ việc làm, phúc lợi xã hội, giáo dục đến chăm sóc sinh sản, thay vì chỉ dựa vào các khoản khuyến khích tài chính.

