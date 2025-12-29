Quân đội Thái Lan: 'Biên giới đã yên, người dân hãy về nhà'

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan Parat Rattanachaiphan - Ảnh: THAI RATH

Theo báo Thai Rath, ngày 28-12, quân đội Thái Lan đồng loạt thông báo tình hình biên giới với Campuchia đã ổn định và kêu gọi người dân đã đi sơ tán trở về nơi sinh sống.

Biên giới Thái Lan - Campuchia tạm yên

Chia sẻ trên mạng xã hội, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Chuẩn đô đốc Parat Rattanachaiphan cho biết tình hình ở các điểm nóng tại tỉnh Chanthaburi và Trat đã cải thiện rõ rệt sau khi Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố chung về thỏa thuận ngừng bắn vào trưa 27-12.

Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương đánh giá toàn diện tình hình an ninh, Bộ Tư lệnh phòng thủ biên giới Chanthaburi - Trat đã quyết định cho phép người dân về nhà.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhấn mạnh vẫn duy trì chế độ giám sát chặt chẽ trong giai đoạn 72 giờ đầu sau ngừng bắn để đảm bảo an toàn tối đa cho dân thường.

Tương tự, Quân khu 2 cũng ra thông báo xác nhận giao tranh đã chấm dứt. Các lệnh hạn chế được nới lỏng để người dân quay về sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn cần đề cao cảnh giác.

Tại tỉnh Surin, lệnh cho phép về nhà có hiệu lực từ 12h trưa 28-12. Ngay sau thông báo, dòng người sơ tán đã bắt đầu ùa ra các tuyến đường chính dẫn ra biên giới để trở lại nơi sinh sống.

Ông Samai Sangsomsanan (82 tuổi, cư dân xã Bukdai), người có nhà nằm sát khu vực đền tranh chấp Ta Kwaey, chia sẻ: "Tôi bị liệt chân, việc di chuyển rất vất vả nhưng nhớ nhà quá nên phải về. Đồ đạc tôi cứ để nguyên trên xe thế này. Về nhà mà có nổ súng nữa thì lại chạy đi ngay".

Ngoại trưởng Trung Quốc - Campuchia hội đàm

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) hội đàm cùng Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn ngày 28-12 - Ảnh: KHMER TIMES

Theo Khmer Times, ngày 28-12, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Tại cuộc gặp, ông Sokhonn đặc biệt cảm ơn Trung Quốc đã đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc hỗ trợ đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan sau căng thẳng biên giới vừa qua.

Ngoại trưởng Campuchia khẳng định việc Trung Quốc ủng hộ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, ngoại giao và tôn trọng lẫn nhau đã góp phần quan trọng vào việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững giữa hai nước láng giềng cũng như ổn định khu vực.

Về phần mình, ông Vương Nghị chúc mừng Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo Tân Hoa Xã.

Ông Vương Nghị khẳng định đây là "bước tiến quan trọng hướng tới khôi phục hòa bình" và cho rằng điều này "phù hợp với kỳ vọng chung của các nước trong khu vực".

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Campuchia để hỗ trợ ổn định cuộc sống cho những người phải di dời tại các vùng biên giới.

Tại Côn Minh, ông Sokhonn dự kiến sẽ hội đàm ba bên cùng ông Vương và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết cuộc gặp nhằm "tạo điều kiện trao đổi quan điểm thẳng thắn và mang tính xây dựng về tình hình hiện tại giữa Campuchia và Thái Lan, qua đó củng cố lòng tin, thúc đẩy giảm căng thẳng cũng như khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực biên giới hai nước".

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn