Anh sẽ đưa ra quyết định công nhận nhà nước Palestine vào cuối ngày 21/9

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Anh David Lammy trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News. Phó Thủ tướng Anh cho biết, bất kỳ bước đi nào để công nhận nhà nước Palestine đều vì Vương quốc Anh muốn duy trì triển vọng về một giải pháp hai nhà nước. Ông David Lammy nhấn mạnh rằng việc công nhận nhà nước Palestine phải là một phần của tiến trình hòa bình rộng lớn hơn.

Phó Thủ tướng Anh David Lammy. Ảnh: Reuters





Trước đó, hồi tháng 7, Thủ tướng Anh Starmer cho biết Anh sẽ công nhận Palestine trừ khi Israel đạt được lệnh ngừng bắn với lực lượng Hamas, cho phép thêm viện trợ vào Gaza, khẳng định rõ ràng sẽ không sáp nhập Bờ Tây và cam kết thực hiện một tiến trình hòa bình mang lại "giải pháp hai nhà nước" - một nhà nước Palestine cùng tồn tại bên cạnh Israel.

Tác giả: Thiều Dương

Nguồn tin: vov.vn