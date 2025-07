1.120 người chết vì bạo lực sắc tộc tại Syria

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, tổng thương vong do bạo lực sắc tộc tại tỉnh Sweida của Syria tính đến ngày 20/7 đã lên tới 1.120 người chết, tức có thêm khoảng gần 200 người thiệt mạng chỉ trong hơn một ngày qua. Hơn một nửa số thương vong trên, 725 người, là người Hồi giáo dòng Druze được Israel ủng hộ, trong đó có 298 dân thường. Lực lượng an ninh Chính phủ Syria mất 369 người, trong đó 15 binh sỹ thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel gây ra. Thương vong về phía các tay súng bộ lạc Bedouin vẫn là 21 người chết, tương tự số liệu công bố hôm 19/7.

Giao tranh vẫn nổ ra tại tỉnh Sweida của Syria. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết giao tranh tại Sweida trong hai ngày cuối tuần qua thậm chí còn ác liệt hơn những ngày trước đó và tương đương giai đoạn đầu xung đột (ngày 13-14/7). Các bên tiếp tục sử dụng nhiều vũ khí có hỏa lực mạnh như súng máy, súng cối và tên lửa vác vai để tấn công nhau. Đáng chú ý, ngoài các tay súng Bedouin đã có mặt tại Sweida và các vùng phụ cận từ đầu xung đột, trong những ngày qua đã có thêm hàng trăm tay súng từ các bộ lạc đồng minh của bộ lạc Bedouin trên khắp Syria, đổ về Sweida để tham chiến.

Chính phủ Syria chưa đưa ra thông báo chính thức về tình hình xung đột tại Sweida cũng như số thương vong mới vừa được công bố. Tuy nhiên, truyền thông Syria xác nhận giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục nổ ở Sweida, bất chấp việc Chính phủ Syria thông báo lệnh ngừng bắn đã được thực thi và các nhóm vũ trang đã bắt đầu rút khỏi Sweida.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, báo chí Israel tối qua đưa tin nước này đã phối hợp với Mỹ chuyển thành công một lượng hàng cứu trợ nhân đạo và thiết bị y tế vào bên trong tỉnh Sweida trong đêm 19/7. Tuy nhiên, cách thức vận chuyển hàng không được đề cập. Trước đó, Bộ Y tế Israel tối 19/7 thông báo đang chuẩn bị chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và thiết bị y tế vào Sweida để hỗ trợ cộng đồng người Druze ở đây. Sứ mệnh này do các lực lượng an ninh Israel thực hiện và hàng cứu trợ được chuyển tới một bệnh viện ở Sweida bị hư hại nặng nề sau nhiều ngày bạo lực bùng phát.

Giới chức Israel nhiều lần tuyên bố sẵn sàng can thiệp vào Syria để bảo vệ người Druze thiểu số. Và trên thực tế, quân đội Israel đã trực tiếp can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Syria bằng việc tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào lực lượng an ninh Syria ở Sweida và mục tiêu Chính phủ ở thủ đô Damascus trong các ngày 14-16/7 vừa qua. Động thái can thiệp của Israel đã vấp phải sự lên án và phản đối gay gắt của dư luận khu vực cũng như quốc tế. Các bên coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Syria và đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của toàn khu vực Trung Đông.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV