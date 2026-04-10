1.100 cảnh sát, lính cứu hỏa tìm một đứa trẻ, cả Nhật Bản 'nín thở'

Theo South China Morning Post, khoảng 700 cảnh sát Nhật Bản đang rà soát các khu nhà hoang trên vùng núi quanh thành phố Nantan để tìm kiếm cậu bé Yuki Adachi (11 tuổi) - mất tích từ ngày 23/3.

Tuy nhiên, việc thiếu manh mối và không có nhân chứng khiến nhiều suy đoán xuất hiện, trong đó không ít thông tin mang tính giật gân.

Theo lời cha của Yuki, ông đã thả con cách trường khoảng 200 m vào lúc 8h ngày 23/3. Tuy nhiên, cậu bé không đến lớp và giáo viên đã thông báo cho gia đình trước buổi trưa. Người cha lập tức báo cảnh sát địa phương.

Một ngày sau, lực lượng chức năng tìm thấy ba lô của Yuki ở một con đường mòn trên núi, cách trường khoảng 3 km về phía tây bắc. Kể từ đó, cuộc điều tra gần như không có thêm tiến triển.

Khoảng 400 lính cứu hỏa cũng tham gia tìm kiếm, sử dụng máy bay không người lái để quét khu vực núi và triển khai thuyền hơi rà soát hồ chứa nước lớn gần đó.

Những vụ mất tích bí ẩn

Theo khảo sát thường niên của Bộ Giáo dục Nhật Bản công bố ngày 3/3, trong năm học 2024 có 74 trẻ em trên toàn quốc không thể xác định tung tích. Bộ này kêu gọi các địa phương phối hợp với tổ chức phúc lợi và chính quyền để tìm kiếm các em.

Con số trẻ em mất tích thực tế được cho là còn cao hơn, bởi khảo sát chỉ thống kê trẻ trong độ tuổi đi học. Một báo cáo của chính quyền địa phương công bố năm 2025 cho biết có 197 trẻ bị xóa khỏi sổ đăng ký cư trú mà không được đăng ký lại ở nơi khác.

“Những vụ việc như thế này luôn rất khó, và có vô số lý do khiến trẻ em mất tích”, ông Shinichi Ishizuka - nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu Criminal Justice Future tại Tokyo và là cựu luật sư hình sự - cho biết.

“Có trường hợp bị người lạ bắt cóc, có những vụ bạo hành dẫn đến cái chết bi thảm, có tai nạn chưa được làm sáng tỏ, và cũng có khi trẻ bỏ nhà đi vì bị ngược đãi, mâu thuẫn với gia đình hoặc nhiều lý do khác”, ông nói với This Week in Asia.

Theo ông Ishizuka, chưa thể xác định trường hợp của Yuki thuộc nhóm nào, nhưng thời gian tìm kiếm càng kéo dài thì khả năng có kết quả tích cực càng giảm.

Chiếc ba lô của Yuki được tìm thấy ở cách trường 3 km. Ảnh: Asahi News.

Năm 2025, cảnh sát Osaka từng bắt giữ người đàn ông 41 tuổi Noriyuki Iimori sau khi phát hiện thi thể một đứa trẻ bị đổ bê tông trong một vụ án gần thị trấn Yao. Các nhà điều tra xác nhận đó là cháu gái của Iimori, mất tích từ cuối năm 2006 khi mới 6 tuổi. Noriyuki Iimori bị kết án 8 năm tù vào ngày 13/3 vừa qua.

Tháng 6/2025, Yuto Kakuma (21 tuổi) cũng bị bắt vì nghi ngờ làm quen một thiếu nữ qua mạng rồi dụ dỗ cô cùng đến khu rừng Aokigahara, dưới chân núi Phú Sĩ (tỉnh Yamanashi), để tự tử. Camera an ninh ghi lại cảnh hai người vào rừng và Kakuma rời đi vài giờ sau đó. Một tuần sau, người đi bộ đường dài phát hiện thi thể cô gái.

Trong một vụ việc gây chú ý khác, bé Misaki Ogura (7 tuổi) mất tích tại khu cắm trại ở tỉnh Yamanashi vào tháng 9/2019. Cuộc tìm kiếm kéo dài hai tuần với 1.700 cảnh sát, lính cứu hỏa và tình nguyện viên không mang lại kết quả. Mẹ của bé phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng, cùng nhiều suy đoán từ việc bị bắt cóc đến gia đình che giấu tai nạn.

Hài cốt của Misaki sau đó được phát hiện cách khu cắm trại khoảng 600 m vào tháng 4/2022. Dù giả thuyết tai nạn được xem là hợp lý nhất, cảnh sát vẫn chưa thể xác định nguyên nhân tử vong.

Đồn đoán

Ởvụ việc của Yuki, những suy đoán trên mạng cũng đang len vào quá trình điều tra.

“Tôi thấy tin tức nói rằng nạn buôn người và bắt cóc để buôn nội tạng đang gia tăng trên toàn cầu”, một bình luận dưới bài viết trên Toyo Keizai Online.

"Trước đây ở Nhật, chuyện này có thể bị coi là vấn đề của nơi khác, nhưng với tình trạng nhập cư trái phép gia tăng, chúng ta nên xem đây là vấn đề nghiêm trọng như ở các quốc gia khác", một người khác viết.

Nhiều bình luận khác cũng lan truyền các suy đoán tương tự, chưa được kiểm chứng, liên quan đến người nước ngoài.

Cha mẹ Yuki cung cấp dữ liệu ghi lại hoạt động của xe hơi trong vòng 20 phút sau khi cậu bé nói đã đến bãi đậu xe gần trường học. Ảnh: TBS News.

Một người dùng cho biết đã thấy các bài đăng như “một chiếc xe tải có người nước ngoài đỗ gần công viên” hay “họ nhìn chằm chằm vào trẻ em”, thậm chí có ý kiến cho rằng “trẻ em có thể bị nhắm đến để buôn nội tạng”.

“Tôi từng thấy một chiếc xe trầy xước đỗ trước công viên nhỏ gần nhà, nơi chỉ có người địa phương lui tới. Một người nước ngoài bước xuống, quan sát vài phút rồi rời đi. Tôi đã phân vân có nên báo cáo hay không. Dù lúc đó chưa có hành vi phạm tội xảy ra, nhưng có thể giúp ngăn chặn từ sớm”, người này viết.

Ông Ishizuka nhận định những suy đoán như vậy là “không hữu ích”, đồng thời cho rằng những thay đổi trong xã hội khiến việc theo dõi, bảo vệ trẻ em trở nên khó khăn hơn.

“Trước đây ở các vùng nông thôn Nhật Bản, luôn có người qua lại, ai cũng quen biết nhau, hàng xóm để ý đến trẻ em và người già. Nhưng điều đó đã thay đổi. Ngày càng ít người sống ở nông thôn, nhiều người chuyển lên thành phố, và giờ đây thậm chí bạn cũng không biết hàng xóm mình là ai. Xã hội đô thị hiện đại khiến con người trở nên cô lập, và không ai nhận ra khi một người biến mất", ông nói.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn