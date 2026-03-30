Nhật Bản thành lập đơn vị tác chiến tình báo mới tại căn cứ Asaka

Căn cứ Asaka. (Nguồn: Wiki)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/3, Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã tổ chức lễ thành lập “Đơn vị tác chiến tình báo” tại căn cứ Asaka, thuộc quận Nerimasu ở thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ đợt tái cơ cấu tổ chức mùa Xuân năm 2026 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi, nhu cầu tăng cường năng lực đối phó với “chiến tranh nhận thức,” vốn được đối phương sử dụng nhằm chia rẽ xã hội và chính trị thông qua thao túng dư luận, đang trở nên cấp thiết.

Vì vậy, các hoạt động như phân tích thông tin sai lệch và thu thập thông tin, trước đây do từng đơn vị của Lực lượng phòng vệ mặt đất xử lý riêng lẻ, nay đã được triển khai tập trung và thống nhất.

Tại buổi lễ, Tướng Higashimine Masao - Chỉ huy đầu tiên của Đơn vị tác chiến tình bào mới được thành lập - đã nhận cờ từ Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Miyazaki Masahisa.

Thứ trưởng Miyazaki cho biết ở Nhật Bản xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp lan truyền thông tin sai lệch đầy ác ý nhằm chia rẽ quan hệ giữa Nhật Bản với các nước phương Tây, cũng như làm suy giảm lòng tin vào chính phủ và Lực lượng phòng vệ. Vì thế, thông tin tình báo là nền tảng giúp phát hiện và phát huy năng lực ngăn chặn, phòng ngừa trong mọi lĩnh vực./.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: vietnamplus.vn