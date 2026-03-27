Nhật Bản: Bạn trai cũ dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Kyodo)

Tối ngày 26/3 (theo giờ Nhật Bản), vụ đâm dao nghiêm trọng khiến hai người tử vong đã xảy ra tại một trung tâm thương mại sầm uất thuộc phố Ikebukuro, quận Toshima, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ vấn đề tình cảm.

Thông tin ban đầu từ Sở cảnh sát Tokyo cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng 19h30 tại một quầy hàng bán các sản phẩm lưu niệm Pokemon trong Khu thương mại Sunshine City, thuộc phố Ikebukuro, một nữ nhân viên của quầy hàng đã bị một người đàn ông dùng dao đâm.

Nạn nhân được xác nhận là một phụ nữ 21 tuổi, sống tại Tokyo và nghi phạm là bạn trai cũ, 26 tuổi, đã dùng dao tự gây thương tích sau đó. Cả hai đều được xác định đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Cơ quan chức năng cho biết nạn nhân từng trình báo bị theo dõi từ cuối năm 2025 và đã được áp dụng một số biện pháp bảo vệ, trong đó có lệnh cấm nghi phạm tiếp cận.

Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc, theo hướng án mạng có chủ đích, đồng thời tăng cường cảnh báo nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự./.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: vietnamplus.vn