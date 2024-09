Khẩn cấp: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng ở Bắc Bộ

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng ở Bắc Bộ. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng mưa bão số 3, tại Yên Bái dã có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-250 mm, đặc biệt có nơi trên 400 mm (huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn).

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm 8-9 đến ngày 11-9 ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có những điểm trên 400 mm.

Trên các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động 2 (BĐ2) - BĐ3 và trên BĐ3; sông Thao tại Yên Bái lên trên BĐ3, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái.

Theo cơ quan khí tượng, độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét, sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới.

Mưa lớn đã khiến nguy cơ cao xảy lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương, trong đó đặc biệt cần lưu ý:

Các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3 (BĐ3). Lũ trên sông trên các sông Ngòi Thia (Yên Bái), Sông Bôi (hòa Bình), Hoàng Long (Ninh Bình) lên trên mức BĐ3; hạ lưu sông Lục Nam lên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Lạng Sơn (11 huyện), Bắc Kạn (6 huyện), Thái Nguyên (9 huyện), Bắc Giang (8 huyện), Vĩnh Phúc (5 huyện), Hòa Bình (11 huyện), Phú Thọ (9 huyện), Tuyên Quang (6 huyện), Yên Bái (9 huyện), Sơn La (8 huyện), Lai Châu (3 huyện), Lào Cai (4 huyện).

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động