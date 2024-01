Xuân Yêu Thương mùa thứ VI mang quà Tết đến với người dân miền Tây xứ Nghệ

Với mục đích mang đến cho bà con ở xã Nậm Cắn có một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn, chương trình "Xuân Yêu Thương" đã trao tặng 1 ngôi nhà, 1 con bò, 20 suất học bổng, 50 áo ấm học sinh, 10 quả bóng FIFA, 30 áo đồng phục thể dục và 442 suất quà gồm các nhu yếu phẩm để bà con vui xuân đón Tết cổ truyền.

Ông Lê Văn Giáp - Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h Online phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h Online, Trưởng ban tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cho biết: Thời gian qua, Nghệ An 24h đã phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt trao quà Tết tặng bà con nhân dân của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban tổ chức chương trình nhấn mạnh, Nậm Cắn là xã trọng yếu về quốc phòng, an ninh biên giới của huyện Kỳ Sơn và tỉnh Nghệ An. Hiện nay, xã Nậm Cắn đang có 3 dân tộc là Mông, Thái, Khơ mú cùng sinh sống ở 6 bản, làng sát tuyến biên giới Việt – Lào. Nậm Cắn được đánh giá là địa phương mang đậm màu sắc văn hóa nhưng cuộc sống của người dân nơi đây cũng còn nhiều khó khăn, ngoài giao thông cách trở, bà con nơi đây luôn phải đối diện với nguy cơ gặp thiên tai nguy hiểm, gây ra những thiệt hại lớn về người và của.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây, Công ty CP Truyền thông 24h Online đã tổ chức giải bóng đá từ thiện mang tên “Xuân Yêu Thương” lần thứ VI tranh Cup Nghệ An 24h trong 2 ngày 16-17/12 tại sân bóng số 1 (số 55 Tuệ Tĩnh, TP Vinh) với sự góp mặt của 8 đội bóng là các nhà tài trợ chính: FC Môi trường đô thị Nghệ An; FC Thang máy Việt Hàn; FC Dây chằng - Bệnh viện Quốc tế Vinh; FC Summer Vinh; FC Phương Huy; FC Bệnh viện Sản nhi Nghệ An; FC Tập đoàn Thiên Minh Đức. Giải bóng đá đã diễn ra thành công tốt đẹp, toàn bộ số tiền quyên góp từ giải đấu được Ban tổ chức làm quà Tết cho người dân ở xã Nậm Cắn.

Ban tổ chức hy vọng những món quà của Xuân Yêu Thương lần thứ VI sẽ đem lại niềm vui nho nhỏ gửi tới bà con trước thềm Tết đến Xuân về. Đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân xã Nậm Cắn sẽ tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Lang Thanh Lương – Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn phát biểu tại buổi lễ

Đại diện đơn vị thụ hưởng, ông Lang Thanh Lương – Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết: "Hôm nay, xã Nậm Cắn chúng tôi rất vinh dự khi được chương trình Xuân Yêu Thương đến trao quà và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân xã. Những món quà là động lực to lớn để giúp bà con nhân dân xã Nậm Cắn vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết Giáp Thìn 2024 vui hơn, đầy đủ hơn. Thay mặt bà con xã nhà, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Công ty CP Truyền thông 24h Online, trang tin Nghệ An 24h và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn tại xã".

Ban tổ chức chương trình cùng các nhà tài trợ trao quà cho bà con xã Nậm Cắn

Chia sẻ tại buổi nhận quà, ông Già Bá Lỳ tâm sự: "Đây là những món quà rất thiết thực với chúng tôi lúc này. Những món quà của chương trình sẽ giúp cho gia đình tôi có 1 cái Tết ấm no hơn, vui vẻ hơn. Tôi rất trân trọng và cảm ơn các món quà của các nhà tài trợ".

Niềm vui hân hoan của bà con Nậm Cắn khi được nhận những món quà từ chương trình Xuân Yêu Thương

Nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Yêu Thương, Bệnh viện quốc tế Vinh đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí và cấp phát thuốc cho hơn 1000 người dân trên địa bàn và các cùng lân cận tại Trung tâm y tế xã Nậm Cắn.

Đây thực sự là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy vai trò tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Đồng thời, góp phần hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết Nguyên đán đang cận kề./.

Một số hình ảnh tại chương trình từ thiện Xuân Yêu Thương mùa VI:

Các đại biểu tham dự chương trình Xuân yêu thương mùa VI

Buổi lễ tặng quà Xuân yêu thương mùa VI thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con nhân dân xã Nậm Cắn

Ông Đặng Trọng Đức - Phó BTC chương trình Xuân Yêu Thương mùa thứ VI trao tượng trưng ngôi nhà cho hộ gia đình ông Già Bá Lỳ là hộ nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng xã Nậm Cắn.

BTC Xuân Yêu Thương mùa 6 cùng với nhóm "Anh em" trao tặng bò cho hộ gia đình anh Xồng Bá Vỉ là hộ nghèo, người khuyết tật nặng của xã Nậm Cắn

Cũng trong chương trình XYT lần thứ 6 năm nay, BTC trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Nậm Cắn, hy vọng sẽ phần nào động viên các em cố gắng học tập.

Ông Trần Quốc Huy và bà Trần Thúy Ngân đến từ Công ty CP Truyền thông 24h Online trao 50 áo ấm cho các em học sinh trường Tiểu học Nậm Cắn

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trao tặng 30 quả bóng FIFA và 30 chiếc áo đồng phục cho học sinh trường tiểu học Nậm Cắn với mong muốn sẽ thúc đẩy thêm phong trào bóng đá học đường tại tỉnh nhà.



Đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Vinh đang thăm khám chữa bệnh cho người dân xã Nậm Cắn và vùng lân cận.

Tác giả: Hải Đăng

Ảnh: Hồ Phương - Phan Tất Lành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn