Vượt bão đưa bé trai bị chấn thương não đi cấp cứu

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 25/8 cháu V. V. T. (SN 2010), trú tại xóm Nghi Hưng 1, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An trong lúc cùng gia đình gia cố lại mái nhà để chống bão số 5 thì bất ngờ bị trượt chân ngã, gây chấn thương mạnh vùng đầu.

Công an xã Thần Lĩnh sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cháu bé gặp tai nạn, mẹ cháu bé đã liên hệ nhiều xe ô tô cá nhân và dịch vụ trên địa bàn để đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước tình hình mưa bão đang diễn biến rất phức tạp không thể liên hệ được phương tiện đi lại, chị Lan đã gọi điện thoại trực tiếp đến số trực ban Công an xã Thần Lĩnh nhờ lực lượng Công an giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận lời đề nghị, CBCS Công an xã đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ gia đình. Quá trình di chuyển trên đường gặp không ít khó khăn do khoảng cách di chuyển trong thời tiết mưa bão, gió mạnh và nhiều tuyến đường ngập sâu.

Đến 15h30 cùng ngày cháu T. đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, cháu T. đã được cấp cứu thành công, vượt qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Mẹ cháu bé rất cảm kích khi lực lượng Công an xã đã kịp thời có mặt, sử dụng xe chuyên dụng đưa con gái mình đến cơ sở y tế.

Trước tình hình mưa bão như hiện nay, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn trong mưa bão; khi cần hỗ trợ khẩn cấp liên hệ số điện thoại trực ban Công an hoặc bất kỳ số điện thoại nào của chỉ huy Công an xã đã được niêm yết trên trang Công an xã.

Tác giả: Cao Loan – Văn Hậu – Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân