Y tế Nghệ An vừa phòng chống bão, vừa bảo đảm công tác khám, chữa bệnh

Cơ số thuốc dự phòng phục vụ công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 5 ở cơ sở 3, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Chỉ đạo khẩn

Ngay sau khi có dự báo bão số 5 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đã lập nhiều đoàn công tác xuống địa bàn xung yếu. Đoàn do bác sĩ Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở dẫn đầu, kiểm tra trực tiếp tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và cơ sở 3 Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (phường Cửa Lò).

Tại các điểm kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào. Các đơn vị lập ít nhất hai đội cấp cứu lưu động và chuẩn bị phương án chi tiết cho cả trước, trong và sau bão cùng dự trữ thuốc và vật tư y tế; đồng thời, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt...

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 3 (phường Cửa Lò).

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Nghệ An, kế hoạch ứng phó đã được kích hoạt đồng bộ. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc bệnh viện cho biết, toàn bộ khoa, phòng đều quán triệt tinh thần “bốn tại chỗ”. Các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Ngoại, Nhi… bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất. Các đội cấp cứu ngoại viện, đội phẫu thuật, đội cơ động phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn luôn sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Bệnh viện cũng triển khai bảo đảm an toàn hệ thống điện, nước, kho thuốc, hồ sơ bệnh án; tăng cường vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn để phòng dịch sau bão, đặc biệt các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và hô hấp..., Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết thêm.

Vừa phòng, chống bão số 5 vừa cấp cứu bệnh nhân.

Không chỉ tuyến tỉnh, y tế cơ sở cũng vào cuộc quyết liệt. Tại Thanh Chương, đoàn công tác do bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thanh Chương dẫn đầu đã trực tiếp xuống cơ sở, yêu cầu trạm y tế gia cố nhà cửa, bố trí bác sĩ trực 24/7 và phối hợp cùng chính quyền sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Tại Trung tâm Y tế Diễn Châu, các cán bộ y tế được chỉ đạo trực bão xuyên đêm, chuẩn bị thuốc men, vật tư thiết yếu...

Cùng với các đơn vị trên, Trung tâm Y tế thành phố Vinh đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại toàn bộ Trạm Y tế trên địa bàn, nhất là công tác bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí trực cấp cứu 24/24; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, phương tiện; phân công cán bộ theo dõi sát diễn biến và báo cáo kịp thời... Công tác tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động phòng dịch sau bão cũng được đẩy mạnh.

Hoạt động kiểm tra này nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, đồng thời hướng dẫn các Trạm Y tế chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi bão số 5 đổ bộ.

Chủ động sớm

Từ kinh nghiệm thực tế thời gian qua, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành công văn khẩn yêu cầu tất cả đơn vị y tế xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp với từng địa bàn. Trong đó, tập trung vào công tác rà soát cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đồng thời, các cơ sở y tế phải phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng triển khai phương án chống ngập úng, bảo vệ cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên.

Các bệnh viện, trung tâm y tế được yêu cầu tổ chức trực ban-trực cấp cứu 24/7, dự trữ thuốc, hóa chất, phương tiện cấp cứu; đồng thời, bố trí đội cơ động sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cùng y tế tuyến xã tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh có nguy cơ bùng phát trong và sau bão như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết...

Đặc biệt, công tác báo cáo nhanh được siết chặt: tất cả tình huống phát sinh phải được cập nhật liên tục về Sở Y tế để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Sở Y tế và sự vào cuộc đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, toàn ngành y tế Nghệ An đã kích hoạt trạng thái “ứng trực khẩn cấp”. Từ việc bảo đảm an toàn bệnh viện, trạm y tế, dự trữ thuốc men, vật tư, hóa chất, cho đến chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ cơ động... ngành đều xác định không để rơi vào bị động.

Phương châm “bốn tại chỗ” được triển khai đồng bộ, kết hợp cùng tuyên truyền cộng đồng và giám sát dịch tễ, nhằm mục tiêu cao nhất: bảo vệ sức khỏe nhân dân trước, trong và sau bão.

Với tinh thần “vừa chống bão, vừa duy trì liên tục công tác khám chữa bệnh” cùng với thực tế thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã chứng minh năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao, trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân trong những ngày mưa bão khắc nghiệt.

Tác giả: Thanh Châu - Từ Thành

Nguồn tin: nhandan.vn