Chủ động đối phó với hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền núi

Chiều 25-8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thủy văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Nghệ An vào ngày 25-8

Tại cuộc họp, theo báo cáo Cục Khí tượng Thủy văn, trọng tâm của bão số 5 dự kiến là tại Nghệ An và Nam Thanh Hoá, Bắc Hà Tĩnh.

Sau khi đi vào đất liền bão sẽ suy yếu, nhưng khu vực TP Vinh (cũ) vẫn có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Hiện nay, Nghệ An và Hà Tĩnh đang mưa to, đa số điểm có lượng mưa 200 mm. Thủy triều sẽ dự kiến dâng 1-1,5 m từ vùng biển Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết tỉnh Nghệ An đã tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn. Các lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các tỉnh, thành. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát, di dời người dân những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú bão.

Mưa lớn do bão số 5 gây ra khiến nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An bị ngập sâu

Phân tích tình hình phức tạp trong và sau bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cử các tổ công tác của lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 và hoàn lưu bão tại các địa bàn miền núi.

Đặc biệt, tập trung giao cho lực lượng quân đội, biên phòng triển khai nhanh các biện pháp ứng phó bão với phương châm "4 tại chỗ"; cùng đó, hỗ trợ thông tin cho lực lượng bộ đội trong quá trình thực hiện ứng phó với bão.

Mưa trắng trời, gió lớn khiến sóng biển tại phường Cửa Lò dâng cao

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh phải trưng dụng các vật tư, phương tiện, thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân để kịp thời ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, không để người dân có tâm lý lơ là, chủ quan mà ra tàu thuyền, bè nuôi trồng thuỷ sản... Công an, quân đội bố trí lực lượng bảo vệ tài sản cho những gia đình phải sơ tán. Khi có tình huống phát sinh thì báo cáo kịp thời để chỉ đạo xử lý.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động