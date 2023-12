Khởi tranh giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ VI tranh Cup Nghệ An 24h

Đến dự lễ khai mạc có các đại biểu, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nghệ An; bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; ông Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; ông Hồ Việt Dũng – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Bá Hảo – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An; ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn và đại diện đến từ các nhà tài trợ khác.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: ''Nghệ An 24H là trang tin được đông đảo người dân xứ Nghệ từ thành phố cho đến miền núi cũng như trên cả đất nước quan tâm và theo dõi. Để đáp lại tình cảm đó, thì kể từ năm 2017, chúng tôi đã quyết định tổ chức Giải bóng đá Xuân Yêu Thương với mục đích vận động, kêu gọi sự chung tay làm công tác thiện nguyện hướng tới những người dân nghèo miền Núi Nghệ An. Đến với Xuân Yêu Thương mùa thứ 6 năm nay, BTC chúng tôi đã nhận được rất nhiều tấm lòng thơm thảo để sẻ chia bớt những khó khăn cho người dân nghèo tại huyện Kỳ Sơn có thêm một cái Tết đoàn viên ấm no, đủ đầy hơn. Thay mặt BTC, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý, các nhà tài trợ và chúc các đội bóng thi đấu cống hiến, cùng nhau giúp giải đấu được thành công tốt đẹp".

Ông Lê Văn Giáp - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Có thể nói, giải Xuân Yêu Thương đúng nghĩa là yêu thương. Hy vọng rằng, cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, các tình cảm của vận động viên dành cho giải đấu thiện nguyện, năm nay đặc biệt dành tình cảm cho bà con Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn - một huyện biên giới phía Tây Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng sang năm cùng với sự đồng hành từ các nhà tài trợ, Xuân Yêu thương sẽ tiệp tục đương nâng tầm về tổ chức và giúp đỡ thêm được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa’’- Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho biết thêm.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức khác. Ban tổ chức giải đấu bóng đá Xuân Yêu Thương xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, các đội bóng tham dự và sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân cho giải đấu lần thứ VI.

Ông Nguyễn Viết Hùng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, đại diện huyện Kỳ Sơn nhận các món quà của các đơn vị ủng hộ

Trong lễ khai mạc giải, BTC đã phát động quyên góp, ủng hộ người nghèo đón Tết đúng như tinh thần của giải đấu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ giành tặng cho người dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là địa phương đặc biệt khó khăn của miền núi Tây Nghệ An, ngoài giao thông cách trở thì huyện Kỳ Sơn nói chung luôn phải đối diện với nguy cơ gặp thiên tai nguy hiểm, gây ra những thiệt hại lớn về người và của.

Các đại biểu tham dự chương trình cùng nhau đóng góp vào thùng từ thiện

Giải bóng đá từ thiện Xuân Yêu Thương lần VI năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng gồm: FC Môi trường Đô Thị Nghệ An; FC Tháng Máy Việt Hàn; FC Dây chằng - Bệnh Viện Quốc tế Vinh; FC Summer Vinh; FC Phương Huy; FC Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; FC Thiên Minh Đức. Các đội đã bốc thăm chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội nhất bảng sẽ tranh cúp vàng, hai đội nhì bảng sẽ tranh cúp bạc.

Ban tổ chức tặng cờ tham dự giải và hoa cho các đội bóng tham dự giải

Ngay sau lễ khai mac, các trận đấu đầu tiên của giải đã diễn ra. Tại bảng A, trận cầu được mong chờ giữa FC Phương Huy và FC Urenco đã có kết quả 3-1 nghiêng về FC Phương Huy. Cũng tại bảng đầu này Summer Vinh nhẹ nhàng vượt qua FC Tosu với tỷ số 2-0.

Trong khi đó, tại bảng B, Thiên Minh Đức đánh bại Dây Chằng – BVQT Vinh với tỷ số 2-1, còn Thang Máy Việt Hàn giành 3 điểm đầu tay đầy ấn tượng trước Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An với tỷ số đậm 5-2.

Một số hình ảnh ấn tượng trong buổi thi đấu sáng nay

